Schumi-Förderer und Formel-1-Legende Eddie Jordan ist tot!

Der ehemalige Rennfahrer und Ex-Formel-1-Teamchef Eddie Jordan ist tot. Jordan starb am heutigen Donnerstag in Kapstadt an einem Krebsleiden. Er wurde 76 Jahre alt.

Eddie Jordan ist tot! Schwere Krebserkrankung seit 2024 bekannt

Bei der Formel-1-Legende wurde im Frühjahr 2024 Blasen- und Prostatakrebs entdeckt. Dieser soll sich laut Medienberichten dann auch auf die Wirbelsäule und das Becken ausgebreitet haben. Der Verlauf der Krebserkrankung wurde als „sehr aggressiv“ beschrieben, woraufhin sich Jordan zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.

Eddie Jordan: Rennfahrer und erfolgreicher F1-Teamchef

Eddie Jordan wurde am 30. März 1948 in Dublin (Irland) geboren und kam erst relativ spät zum Motorsport. Nach seiner eigenen Karriere als Rennfahrer gründete er 1990 das Formel-1-Team Jordan Grand Prix, das zuvor bereits in anderen Rennklassen erfolgreich war. Unter anderem fuhren auch Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Damon Hill, Jean Alesi und Heinz-Harald Frentzen für Jordan. Unter Jordan fuhr Michael Schumacher 1991 beim Großen Preis von Belgien zum ersten Mal in der Formel 1.

Formel-1 regiert auf den Tod von Eddie Jordan

Formel-1-Chef Stefano Domenicali äußerte sich zu dem Tod von Eddie Jordan mit den Worten:

„Wir sind zutiefst traurig über den plötzlichen Tod von Eddie Jordan. Mit seiner unerschöpflichen Energie verstand er es stets, Menschen zum Lächeln zu bringen und blieb dabei stets authentisch und brillant. Eddie war ein Protagonist einer Formel-1-Ära und wird uns sehr fehlen. In diesem Moment der Trauer sind meine Gedanken und die der gesamten Formel-1-Familie bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Kurz nach dem Bekanntwerden des Todes von Eddie Jordan veröffentlichte auch der ehemalige Rennfahrer Heinz-Harald Frentzen ein Bild auf Instagram. Dieses zeigt ihn neben dem damaligen Teamchef Jordan. Dazu schrieb der Frentzen: „RIP Eddy“

Information und Fakten zu Edmund Patrick „Eddie“ Jordan

Geboren am 30. März 1948 in Dublin, Irland

Gestorben am 20. März 2025 in Kapstadt, Südafrika

Jordan war vierfacher Vater

Gründer des Formel-1-Rennstalls Jordan Grand Prix

Vor seiner Rennfahrerkarriere war Jordan als Bankangestellter tätig

1978 Gesamtsieger der Formel-Atlantic-Meisterschaft

2012 Verdienstorden „Order of the British Empire“