„Die Welt hat einen Giganten verloren“ - Hollywoodstars und Modegrößen trauern um Giorgio Armani

Giorgio Armani hat wie kein anderer die Modewelt geprägt. Am Donnerstag verkündete das Modehaus den Tod des legendären Modedesigners. Nicht nur die Mode-Welt trauert.

Donatella Versace und Cindy Crawford verabschieden sich von Armani

„Die Welt hat heute einen Giganten verloren“ schreibt Donatella Versace auf Instagram zu einem Foto von Giorgio Armani. Die 70-Jährige ist sich sicher, dass Armani in Erinnerung bleiben wird, weil er mit seinen Kreationen „Geschichte geschrieben“ hat.

Auch Model Cindy Crawford trauert um den „Fürst der Mode“. Das ehemalige Supermodel teilt auf ihrem Instagram-Account drei Fotos. Darunter auch zwei Bilder einer Werbecampagne für die weltbekannte Modemarke.

Russell Crowe erinnert sich an besonderes Erlebnis mit Armani

Auch in Hollywood trauert man um Armani. Der Modedesigner hat immerhin auch Schauspieler für Filme ausgestattet. Unter anderem stattete der Leonardo DiCaprio für dessen Rolle in „The Wolf of Wall Street“ aus. Russell Crowe erinnert sich auf der Plattform X an ein besonderes Erlebnis. Als er 1997 bei den Filmfestspielen in Cannes zu Gast war. Damals ging Crowes Gepäck verloren und er brauchte für eine Filmpremiere dringend einen Anzug. Jemand soll ihm dann empfohlen haben zu Armani zu gehen. „Das war der Beginn einer Liebesbeziehung zu Armani-Anzügen, die bis heute anhält“, so der Schauspieler auf X.

„Eine Legende“ - Julia Roberts und Diane Kruger trauern um Armani

Julia Roberts ist ebenfalls in tiefer Trauer um Giorgio Armani. Auf Instagram postete sie ein Foto von sich mit dem Modeschöpfer. Für den Hollywood-Star war Armani „ein wahrer Freund. Eine Legende“.

Diane Kruger beschreibt Armani als einen „der nettesten Menschen und Mentoren, die ich kennenlernen und mit denen ich arbeiten durfte“.