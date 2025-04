Carolin Kebekus: „Ich hätte mehrere Möglichkeiten, Friedrich Merz komplett auseinanderzunehmen“

Komikerin Carolin Kebekus (44) sieht beim voraussichtlich künftigen Kanzler Friedrich Merz unterschiedliche Angriffsflächen. «Allein beim Thema Feminismus ist bei ihm noch ganz viel Luft nach oben», sagte Kebekus der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Kebekus über Merz: großes Dilemma

«Erst kürzlich sprach er sich gegen eine Geschlechterparität in der Bundesregierung aus, weil das ja bei Christine Lambrecht so schiefgegangen wäre und man damit den Frauen ja keinen Gefallen tun würde. Ich hätte mehrere Möglichkeiten, Friedrich Merz komplett auseinanderzunehmen», so Kebekus. Absurderweise liege ihr als Demokratin aber auch sehr viel daran, dass Merz als künftiger Kanzler gut funktioniere: «Ich befinde mich also in dem größtmöglichen Dilemma in meinem Leben als Komikerin.»

Die neue Staffel der «Carolin Kebekus Show» startet am Donnerstag um 23.35 Uhr im Ersten und ab 20.00 Uhr in der ARD-Mediathek.