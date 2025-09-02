Helmut Kohl nicht erkannt: Tochter von Markus Söder blamiert sich in neuer Quiz-Show

Gloria-Sophie Burkandt ist die Tochter von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder und sollte sich deswegen eigentlich mit Politik auskennen. In der neuen ProSieben-Show „Deutschlands dümmster Promi“ hat das Model allerdings einen ziemlich peinlichen Aussetzer.

Helmut Kohl bei der SPD?! Söder-Tochter blamiert sich im TV

In einem Vorschau-Clip für die nächste Folge wird Burkandt ein Foto von Helmut Kohl gezeigt. Der Altkanzler ist eine sehr wichtige Figur in der Geschichte Deutschlands, immerhin hat er maßgeblich zum Mauerfall beigetragen. Doch die Söder-Tochter hat einen Aussetzer. Im Einspieler ist Burkandt sehr verlegen, als sie zugibt, den Namen von Helmut Kohl vergessen zu haben. Immerhin weiß sie, dass er ein Politiker ist.

Doch dann folgt auch gleich die nächste Peinlichkeit: „Der ist SPDler“, sagt die 26-Jährige. Dabei gehörte Helmut Kohl der CDU an, der Schwesterpartei ihres Vaters.

Gloria-Sophie Burkandt versagt auch bei Papstfrage

Auch in der gestern ausgestrahlten ersten Folge macht Gloria-Sophie Burkandt keine gute Figur. Als Moderator Christian Düren wissen will, wie der aktuelle Papst heißt, antwortet das Model „Dominico“. Der im Mai gewählte Papst heißt allerdings Leo XIV. Erklären kann die 26-Jährige den Aussetzer nicht. Im Vorfeld der Show hatte Burkandt bereits Sorge, dass sie wegen der Nervosität Blackouts haben könnte.

Laschet-Sohn ist auch bei „Deutschlands dümmster Promi“ dabei

Burkandt ist übrigens nicht das einzige Politikerkind, das bei „Deutschlands dümmster Promi“ mitmacht. Influencer Joe Laschet, Sohn von Armin Laschet, ist einer der Kandidaten. Weitere Teilnehmer sind Ex-Fußballer Mario Basler, Pornodarstellerin Dolly Buster und Reality-TV-Star Calvin Kleinen.

Wer schlau ist, fliegt raus: Das Konzept von „Deutschlands dümmster Promi“

Das Besondere an der neuen Show ist das Konzept. Anders als bei normalen Quizshows, bei denen der Schlaueste gewinnt, müssen hier die Intelligenzbestien gehen. Nur wer am wenigsten weiß, kommt weiter. In der ersten Folge musste „Tagesschau“-Sprecher Marc Bator gehen - er war zu schlau für die Show. Wie weit Gloria-Sophie Burkandt und Joe Laschet kommen, wird sich zeigen. „Deutschlands dümmster Promi“ wird immer am Montag um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die Show umfasst insgesamt sechs Folgen, am 6. Oktober ist das Finale.