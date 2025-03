Sensationell! Spektakuläres Eckball-Tor nur dank dieses Balljungen

Es war ein Tor, an das sich Fußballfans noch in Jahren erinnern werden. Der zwischenzeitliche Treffer zum 2:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League war so ungewöhnlich wie kurios.

Ecke, Tor! Ungewöhnlicher Treffer von Musiala begeistert Fußball-Deutschland und schockt Italien

Zunächst hatte Real Madrids Innenverteidiger Antonio Rüdiger eine Traumflanke aus dem Rückraum vor das italienische Tor gespielt. Stürmer Tim Kleindienst brachte den Ball daraufhin per Kopf gezielt auf das gegnerische Tor - doch Gianluigi Donnarumma konnte den scharfen Ball gerade noch über die Torauslinie klären.

Während Donnarumma noch damit beschäftigt war, seine Teamkollegen zu rügen, nutze DFB-Kapitän Joshua Kimmich die Unaufmerksamkeit der Italiener. Mit einer schnellen Ecke bediente er seinen FC-Bayern-Kollegen Jamal Musiala und der musste den Ball nur noch zum 2:0 einnetzen. Bis Italien den schnell ausgeführten Standard bemerkte, war der Ball längst hinter der Torlinie. Italien düpiert - Deutschland im Schadenfreude-Jubel.

2:0-Treffer gegen Italien nur Dank des Balljungen Noel möglich

Maßgeblich an dem sensationellen Treffer beteiligt war der 15-jährige Balljunge Noel Urbaniak. Dieser hatte den Ball schnell und genau zu Joshua Kimmich geworfen. Ohne diese Aktion wäre es vermutlich bei einer weiteren Ecke für Deutschland ohne messbares Ergebnis geblieben.

Nach dem Spiel sagte der 15-Jährige, der zum ersten Mal als Balljunge im Einsatz war, gegenüber RTL: „Ich habe Jo den Ball direkt zugeworfen, wir hatten zuvor Augenkontakt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das war mein erstes Mal als Balljunge. Es fühlt sich wirklich sehr gut an“. Vor seinem Interview vor der TV-Kamera hatte der Teenager sofort seine Mutter angerufen und von der Aktion erzählt.

Balljunge Noel bekommt Foto und Freikarte nach 2:0

Als Dankeschön für seine geistesgegenwärtige Aktion gab es nach dem Spiel ein Foto mit Kapitän Joshua Kimmich. Teamchef Rudi Völler versprach dem 15-Jährigen vor laufender Kamera eine Freikarte für eines der nächsten Spiele der DFB-Auswahl.

Wie wichtig die Aktion für das Weiterkommen der deutschen Mannschaft am Sonntagabend war, bestätigte Italien-Coach Luciano Spaletti. „Was uns umgebracht hat, war das zweite Tor“, sagte der Nationaltrainer nach der Partie. Lob gab es auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das dritte Tor sei von allen drei Beteiligten Weltklasse gewesen, so Nagelsmann.

Eckball-Regeln: Das gilt bei Eckbällen

Trotz anfänglichem Protest einiger italienischer Spieler: Der 2:0-Treffer Deutschlands gegen Italien war regelkonform. Das gilt bei Eckstößen:

Der Ball muss innerhalb des Eckbereichs platziert sein, der näher an dem Punkt liegt, an dem der Ball die Torauslinie überquert hat.

Der Ball muss vor der Ausführung des Eckballs ruhig auf dem Boden liegen und von einem angreifenden Spieler per Fuß gespielt werden.

Sobald der Ball mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt hat, ist er im Spiel.

Die Eckfahne darf nicht verschoben werden.

Alle gegnerischen Spieler müssen einen Abstand von mindestens 9,15 Metern einhalten - zumindest bis der Ball im Spiel ist.

Ein Pfiff des Schiedsrichters zur Ausführung des Eckstoßes ist nicht nötig.