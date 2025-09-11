Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Unterhaltung
Icon Pfeil nach unten

Deutscher Fernsehpreis 2025: Kaulitz-Brüder besiegen Heidi Klum

„Beste Unterhaltung Reality“

Deutscher Fernsehpreis 2025: Heidi Klum verliert gegen Bill und Tom Kaulitz!

Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis 2025 – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bill Kaulitz (l.), Tom Kaulitz und Heidi Klum traten beim Deutschen Fernsehpreis 2025 gegeneinander an. (Archivbild)
    Bill Kaulitz (l.), Tom Kaulitz und Heidi Klum traten beim Deutschen Fernsehpreis 2025 gegeneinander an. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Gerald Matzka

     Musiker Tom Kaulitz hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen - gegen seine Ehefrau Heidi Klum. Der Gitarrist setzte sich am Mittwochabend zusammen mit Bruder Bill Kaulitz dank der gemeinsamen Sendung «Kaulitz & Kaulitz» (Netflix) in der Kategorie «Beste Unterhaltung Reality» durch. In derselben Sparte war auch Model Heidi Klum mit ihrer Show «Germany’s Next Topmodel» (ProSieben) ins Rennen gegangen. Am Ende hatte sie das Nachsehen.

    «Vielen, vielen Dank! Wir wären so gerne da!», erklärte Bill Kaulitz überschwänglich. Die beiden Brüder waren per Video zu der Verleihung nach Köln zugeschaltet. «Vor allem würde ich gerne mit Günther Jauch hier noch durch die Clubs ziehen!», ergänzte Kaulitz. Jauch saß in Köln im Studio.

    Zwischen Albernheit und Ernsthaftigkeit

    Überraschend kam die Auszeichnung nicht. Die Reality-Serie «Kaulitz & Kaulitz» hat sich unter Fans mittlerweile einen gewissen Kult-Status erarbeitet. Sie begleitet die beiden Zwillinge von der Band Tokio Hotel («Durch den Monsun») durch ihr facettenreiches Leben - etwa bei Geburtstagen, Konzerten und Geschäftsbesprechungen. Oft wird dabei herumgealbert. «Die stärksten Momente hat „Kaulitz & Kaulitz“ aber nicht zuletzt, wenn es etwas nachdenklicher und ernsthafter zugeht», wurde beim Fernsehpreis gewürdigt.

    Der Deutsche Fernsehpreis wird von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom getragen. Die Federführung wechselt Jahr für Jahr. 2025 liegt sie erstmals bei MagentaTV. Bei der Umsetzung arbeitet das Angebot der Telekom mit dem ZDF zusammen, das die TV-Gala ausstrahlt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden