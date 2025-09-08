Deutsch-Kurzhaar-Hunde bei Heidi Klum und Tom Kaulitz: Kritik von Hundetrainer

Der Hundetrainer Dennis Panthen wirft Heidi Klum vor, bei der Wahl ihrer Hunde eine extrem spezialisierte Jagdrasse gewählt zu haben – ohne erkennbaren praktischen Nutzen. Er bezeichnete diese Entscheidung in einem PETBOOK-Interview als „bedenklich“.

Heidi Klum schenkte Tom Kaulitz zwei Hunde

Der Hintergrund: Deutsch-Kurzhaar seien ausschließlich für jagdliche Aufgaben gezüchtet, argumentiert der Trainer, und forderten eine entsprechende Auslastung. Ohne diese könnten unkontrollierbare Jagdtrieb-Probleme auftauchen. Besonders bei Haltern ohne Jagdhintergrund. Panthen räumt aber auch ein, dass eine Bewertung aus der Ferne schwierig sei: „Heidi Klum könnte das Geld haben, um für ihre Hunde professionelle Betreuung zu organisieren.“

Im September 2023 überraschte Heidi Klum ihren Ehemann Tom Kaulitz zu seinem Geburtstag mit zwei Deutsch-Kurzhaar-Welpen, die sie auf Instagram als Geschenk präsentierte. Die Geschwisterhunde heißen Uschi und Jäger.

Kritik an Deutsch-Kurzhaar-Welpen bei Heidi Klum und Tom Kaulitz

Petbook zitiert auch Hundetrainerin Andrea Stelzig. Diese wisse von keinem Züchter, der Deutsch-Kurzhaar-Hunde einem Nicht-Jäger überlassen würde. „Ich glaube auch nicht – man mag mich eines Besseren belehren – dass weder Heidi Klum noch Tom Kaulitz einen Jagdschein haben oder selbst auf die Jagd gehen, am Hochstand sitzen oder bei einer Treibjagd dabei sind“, sagte sie.