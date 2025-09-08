Deutsch-Kurzhaar-Hunde bei Heidi Klum und Tom Kaulitz: Kritik von Hundetrainer

Der Hundetrainer Dennis Panthen wirft Heidi Klum vor, bei der Wahl ihrer Hunde eine extrem spezialisierte Jagdrasse gewählt zu haben – ohne erkennbaren praktischen Nutzen. Er bezeichnete diese Entscheidung in einem PETBOOK-Interview als „bedenklich“.
Heidi Klum schenkte Tom Kaulitz zwei Hunde
Der Hintergrund: Deutsch-Kurzhaar seien ausschließlich für jagdliche Aufgaben gezüchtet, argumentiert der Trainer, und forderten eine entsprechende Auslastung. Ohne diese könnten unkontrollierbare Jagdtrieb-Probleme auftauchen. Besonders bei Haltern ohne Jagdhintergrund. Panthen räumt aber auch ein, dass eine Bewertung aus der Ferne schwierig sei: „Heidi Klum könnte das Geld haben, um für ihre Hunde professionelle Betreuung zu organisieren.“
Im September 2023 überraschte Heidi Klum ihren Ehemann Tom Kaulitz zu seinem Geburtstag mit zwei Deutsch-Kurzhaar-Welpen, die sie auf Instagram als Geschenk präsentierte. Die Geschwisterhunde heißen Uschi und Jäger.
Kritik an Deutsch-Kurzhaar-Welpen bei Heidi Klum und Tom Kaulitz
Petbook zitiert auch Hundetrainerin Andrea Stelzig. Diese wisse von keinem Züchter, der Deutsch-Kurzhaar-Hunde einem Nicht-Jäger überlassen würde. „Ich glaube auch nicht – man mag mich eines Besseren belehren – dass weder Heidi Klum noch Tom Kaulitz einen Jagdschein haben oder selbst auf die Jagd gehen, am Hochstand sitzen oder bei einer Treibjagd dabei sind“, sagte sie.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden