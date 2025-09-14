„Der wäre was für mich“: Bill Kaulitz schwärmt für Superstar – und Freund von Heidi Klum

Bei den Kaulitz-Brüdern ist in letzter Zeit Einiges los: Anfang September räumen sie mit ihrer Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ den Deutschen Fernsehpreis ab. Und vor nicht allzu langer Zeit wurde Bill Kaulitz mit einem Reality-Star in einem Berliner Club und bei einer Poolparty gesehen, was Liebes-Gerüchte auslöste. In der neuen Folge des Podcasts „Kaulitz Hill“ besprechen Bill und Tom Kaulitz die vor Kurzem ausgestrahlten „MTV Music Awards“, bei denen sie mit ihrer Band Tokio Hotel im Jahr 2008 prämiert wurden. Dieses Jahr sind sie zwar nicht selbst dabei gewesen, tauschen sich aber über ihre wichtigsten Eindrücke des Abends aus. Dabei gibt Bill Kaulitz preis, dass er sehr an einem der diesjährigen Gewinner interessiert ist. Um wen es geht und wie Bill Kaulitz vorhat, ihn mithilfe von Heidi Klum kennenzulernen, erfahren Sie hier.

Bill Kaulitz: Für welchen Star und Freund von Heidi Klum schwärmt er?

In einer neuen Folge ihres Podcasts „Kaulitz & Kaulitz“ gibt Bill Kaulitz gegenüber seinem Zwillingsbruder Tom zu, dass er besonders an einem internationalen Star interessiert ist, der in diesem Jahr einen MTV Music Award gewonnen hat. Bill Kaulitz im Podcast: „Ricky Martin. Tom, das muss ich sagen, Ricky Martin wäre was für mich.“ Ricky Martin, der Sänger aus Puerto Rico, der mit Hits wie „Livin‘ La Vida Loca“ bekannt geworden ist und den Preis in der Kategorie „Latin Icon“ gewonnen hat. Nachdem Bill von dem 53-Jährigen schwärmt, entgegnet sein Bruder Tom etwas Überraschendes: „Ich kenne Ricky Martin!“ Er selbst habe den Sänger bereits kennengelernt. Und zwar über seine Frau, Heidi Klum: „Die kennen sich schon länger“, so Tom Kaulitz.

Bill Kaulitz: So will er seinen Promi-Schwarm kennenlernen

Tom Kaulitz gibt auch zu denken, dass er Ricky Martin allerdings gemeinsam mit dessen Ehemann kennengelernt habe. Darauf entgegnet Bill Kaulitz nur: „Ja, dann lass uns doch mal ein Date eintüten, weil ich glaube, der ist getrennt von seinem Mann.“ Tatsächlich war Ricky Martin von 2017 bis 2023 mit dem Künstler Jwan Yosef verheiratet, dann kam aber die Trennung. Bill Kaulitz sieht jedenfalls eine freie Bahn für seine Romanze: „Ich glaube, Ricky Martin finde ich gut und ich würde sagen, wir wären ein gutes Paar!“ Sein Plan, wie er im Podcast verrät: Heidi Klum soll einen Grillabend ausrichten, bei dem Bill Kaulitz Ricky Martin auf ungezwungene Weise kennenlernen kann. Tom Kaulitz scheint nicht abgeneigt zu sein: „Ja, das kann ich veranlassen, das finde ich gut!“

