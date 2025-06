Auch ein Deutscher ist dabei: Das sind die heißesten Anwärter für den Sommerhit 2025

Gerade starten in Deutschland wieder zahlreiche Musikfestivals. Am Freitag startet unter anderem das Southside-Festival in Baden-Württemberg. Zwei Wochen zuvor fand am Flughafen Memmingen das mit Abstand größte Festival des Allgäus statt: das Ikarus. Bei derartigen Musikveranstaltungen wird dann wohl auch klar werden, welcher Song zum Sommerhit 2025 wird. Der Streamingdienst Spotify hat jetzt eine erste Prognose herausgebracht.

Bunt gemischte Spotify-Playlist

Die „Songs of Summer“-Playlist wurde von dem Spotify-Editorial-Team zusammengestellt und bietet einen Überblick über die Kandidaten für den Sommerhit 2025. Herausgekommen ist eine internationale Top-30-Liste mit einem bunten Stilmix. In der Prognose findet man von Pop über Afro-Beats bis hin zu Ravetracks alles, was das Musikerherz begehrt. Darunter ist auch ein Track von einem deutschen Künstler.

Möglicher Sommerhit 2025? Deutscher Rapper in den Top 10!

WizTheMC ist ein deutsch-südafrikanischer Rapper und einer der heißesten Kandidaten für den Sommerhit 2025. Der 26-Jährige wurde in Kapstadt geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Lüneburg. Heute lebt der Rapper, der mit gebürtigem Namen Sanele Sydow heißt, in Berlin.

2020 gelang ihm mit dem Song „For a Minute“ ein viraler Hit, der auch bei der Hitserie „Grey‘s Anatomy“ zu hören war. WizTheMCs aktueller Song „Show me Love“ wurde ebenfalls in kurzer Zeit zum musikalischen Phänomen. Aktuell wurde der Track über 2,5 Millionen auf Spotify aufgerufen. Damit verdient er sich einen guten sechsten Platz in der „Sound of Summer“-Playlist.

Top 10 der „Songs of Summer“ - Diese Stars sind dabei

In den Top 10 der „Songs of Summer“-Playlist von Spotify gibt es neben Newcomern auch viele Stars wie Lady Gaga oder Benson Boone. Hier die Top 10 der Spotify-Sommerhits im Überblick:

„Love Me Not“ - Ravyn Lenae „Sally, When the Wine runs Out“ - Role Model „Shake It To The Max“ - Moliy, Silent Addy, Skiliberng, Shenseea „How Bad Do U Want Me“ - Lady Gaga „NUEVAYoL“ - Bad Bunny „Show Me Love (with Tyla)“ - WizTheMc, bees & honey, Tyla „Ordinary“ - Alex Warren „Mystical Magical“ - Benson Boone „Party 4 u“ - Charli xcx „Running Around“ - Ely Oaks