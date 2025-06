Wer wird der neue James Bond? Dieser Schauspieler ist Favorit

Laut Informationen vom britischen Boulevard-Blatt "The Sun" hat Aaron Taylor-Johnson offenbar ein Angebot für die Rolle bekommen. Er müsse demnach nur noch annehmen. Der britische Schauspieler soll Bond-Produzentin Barbara Broccoli in einem Casting letztes Jahr überzeugt haben.

Marvel-Star und Golden Globe-Preisträger

Der 33-Jährige gilt schon seit längerem als einer der Favoriten bei britischen Buchmachern. Bekannt wurde Taylor-Johnson unter anderem durch den Marvel-Film "Avengers: Age of Ultron", in dem er den Comic-Helden "Quicksilver" verkörperte. Auch mit seiner Rolle als Auftragskiller in "Bullet Train" sammelte der Schauspieler Erfahrung im Action-Genre. Seinen Durchbruch feierte er allerdings als 2009 mit dem Film "Nowhere Boy", in dem er Beatles-Legende John Lennon verkörperte. 2016 wurde er als Bester Nebendarsteller in "Nocturnal Animals" mit dem Golden Globe ausgezeichnet.

Icon Vergrößern Der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson ist aktuell der heißeste Kandidat im Rennen um die James-Bond-Rolle. Foto: picture alliance/dpa/KEYSTONE | Urs Flueeler Icon Schließen Schließen Der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson ist aktuell der heißeste Kandidat im Rennen um die James-Bond-Rolle. Foto: picture alliance/dpa/KEYSTONE | Urs Flueeler

Aaron Taylor-Johnson aktuell mit Horrorstreifen im Kino

Aktuell ist Aaron Taylor-Johnson in der Horrorfilm-Fortsetzung „28 Years Later“ zu sehen. Neben Taylor-Johnson sind auch Ralph Fiennes und Jodie Comer in dem Horrorstreifen zu sehen.

Werbedeal heizt Gerüchteküche an

Der britische Schauspieler scheint laut eines Interviews mit "Numero Magazine" im vergangenen Jahr nicht abgeneigt zu sein, die Rolle des 007-Agenten zu übernehmen. "Ich finde es bezaubernd und wunderbar, dass die Leute mich in dieser Rolle sehen", so Taylor-Johnson. Der Brite empfindet es als großes Kompliment, mit James Bond in Verbindung gebracht zu werden. Auch ein Werbedeal des Schauspielers heizt die Gerüchte weiter an.

Der 35-Jährige unterzeichnete Ende Mai mit dem Uhrenhersteller Omega einen Werbevertrag. Da Omega-Uhren ein fester Bestandteil der James-Bond-Ausstattung sind, könnte das ein klares Indiz sein, dass Aaron Taylor-Johnson der neue Bond wird. Offiziell bestätigt wurde das allerdings weder von den Produzenten noch von Taylor-Johnson. Eine andere Personalie wurde dagegen bereits entschieden. Denis Villeneuve wird beim 26. Bond-Abenteuer Regie führen.

Weitere Kandidaten für Bond

Neben Aaron Taylor-Johnson werden unter anderem folgende Schauspieler als aussichtsreiche Anwärter gehandelt:

Henry Cavill

Theo James

Tom Hiddleston

Idris Elba

Tom Hardy

Rege-Jean Page