Ist das ihr Neuer? Schumacher-Ex soll in diesen Tennis-Star verliebt sein

Im Jahr 2023 machten Ex-Formel-1-Fahrer Mick Schumacher und Model Laila Hasanovic ihre Beziehung öffentlich. Seit Anfang 2025 mehren sich jedoch Hinweise auf eine Trennung: Beide sollen aktive Profile auf der Promi-Dating-App Raya haben, und es fehlen gemeinsame Pärchenfotos in den sozialen Medien.

Jetzt scheint es so, dass die Dänin sogar schon einen neuen Verehrer hat. Laut Medienberichten soll es sich um keinen Geringeren als Tennis-Star Jannik Sinner handeln.

Sinner ist seit Juni 2024 Weltranglistenerster im Tennis. Der 24-jährige Südtiroler hat es kürzlich ins Achtelfinale der US-Open geschafft. Wie es heißt, soll auch die Schumacher-Ex bei seinen Matches gesichtet worden sein.

Tennisstar Jannik Sinner ist frisch verliebt

Kurz vor seinem ersten Match in New York sagte Sinner gegenüber der Zeitung „Corriere della sera“, dass er frisch verliebt sei. Wer seine Angebetete ist, verriet er allerdings nicht. Sinner verwies im Interview darauf, dass er und seine neue Partnerin nicht über ihr Privatleben sprechen würden. Auch Hasanovic äußerte sich nicht zu den Gerüchten.

Nach Liebes-Aus mit Hasanovic: Mick Schumacher soll neue Freundin haben

Hasanovics Ex, Mick Schumacher, soll auch frisch verliebt sein. Der Sohn von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher wurde kürzlich im Urlaub auf Mallorca mit einer mysteriösen Brünetten an seiner Seite gesichtet. Angeblich soll Mutter Corinna sie auch schon kennengelernt haben. Doch auch bei diesen Meldungen handelt es sich bisher nur um Gerüchte. Auch Mick hält sich bedeckt, was sein Liebesleben betrifft.

Profile auf Dating-Plattform bestätigen Trennung

Mick Schumacher und Laila Hasanovic machten 2023 ihre Beziehung öffentlich. Die beiden waren. Dass beide inzwischen offenbar getrennte Wege gehen, wurde deutlich, als sowohl Schumacher als auch Hasanovic auf einer Promi-Dating-Plattform auftauchten.