Chuck Norris wird 85! Die 30 besten Witze und Sprüche zu seinem Geburtstag

Eigentlich ist Chuck Norris schon vor 10 Jahren gestorben. Der Tod hatte bisher nur noch nicht den Mut, es ihm zu sagen. Solche oder so ähnliche Sprüche kursieren im Netz und auf Social Media zuhauf. Am 10. März 2025 wurde Hollywoods harter Kerl der 80er (trotzdem) 85 Jahre alt.

Und obwohl Chuck Norris seinen Geburtstag nicht feiert - denn sein Geburtstag feiert ihn - feiern wir seinen Ehrentag mit den 30 besten Chuck Norris Witzen:

Die besten Chuck Norris-Witze und Sprüche

Wie viele Liegestützen kann Chuck Norris? Alle! Wie weit kann Chuck Norris zählen? Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt – zweimal. Wie geht Chuck Norris Angeln? Er schreit in den See: Du, Du und Du: rauskommen! Chuck Norris würzt sein Steak mit Pfefferspray. Chuck Norris schläft nicht. Er wartet. Das Auto von Chuck Norris braucht kein Benzin, es fährt aus Respekt. Chuck Norris kann im Kinderkarussell überholen. Am siebten Tag machte Gott eine Pause, weil Chuck Norris seine Ruhe haben wollte. Chuck Norris trägt keine Uhr. Er entscheidet, wie spät es ist. Geister sitzen um das Lagerfeuer und erzählen Chuck Norris Geschichten. Chuck Norris wurde einmal von einer Königskobra gebissen. Nach fünf qualvollen Tagen voller Schmerz starb die Kobra. Chuck Norris hat als Kind auch Sandburgen gebaut. Wir kennen sie heute als Pyramiden. Wenn Chuck Norris beim Russisch Roulette verliert, will er eine Revanche. Chuck Norris lügt nicht. Die Wahrheit ist einfach falsch. Chuck Norris kann eine Party schmeißen. 100 Meter weit. Chuck Norris sucht nicht bei Google - Google fragt Chuck Norris. Chuck Norris baute mal eine Tür in die Schallmauer, damit er sie nicht immer durchbrechen muss. Chuck Norris wurde letztens von der Polizei angehalten. Die Polizisten sind mit einer Verwarnung davongekommen. Voldemort nennt Chuck Norris "Du-weißt-schon-wer". Chuck Norris hat mal einen Anstarr-Wettbewerb gegen sein Spiegelbild gewonnen. Chuck Norris hat einmal mit der Sonne um die Wette gestarrt. Die Sonne blinzelte. Chuck Norris kann eine Drehtür zuschlagen. Chuck Norris hat einmal eine Partie Vier-Gewinnt in drei Zügen gewonnen. Chuck Norris kann MC Hammer berühren. Chuck Norris kann einen Wheelie auf einem Einrad machen. Chuck Norris kann einen Schneemann aus Regen bauen. Der Akku von Chuck Norris‘ Smartphone ist schon seit drei Monaten leer, aber es traut sich nicht auszugehen. Chuck Norris ist eigentlich schon vor 10 Jahren gestorben. Der Tod hatte bisher nur noch nicht den Mut, es ihm zu sagen. Einige Leute tragen Superman-Schlafanzüge. Superman trägt Chuck Norris-Schlafanzüge. Chuck Norris hat beim Schwimmen Amerika entdeckt.

Icon Vergrößern Der amerikanische Schauspieler Chuck Norris in einer Szene des Films "Missing In Action". Foto: picture-alliance/ dpa | Goldschmidt Icon Schließen Schließen Der amerikanische Schauspieler Chuck Norris in einer Szene des Films "Missing In Action". Foto: picture-alliance/ dpa | Goldschmidt

Das ist Chuck Norris: Karriere und Hollywood

Chuck Norris, der eigentlich eigentlich Carlos Ray Norris heißt, erlangte Anfang der 70er Jahre Berühmtheit durch eine Nebenrolle in einem Bruce-Lee-Film. Zum Film kam Norris laut dpa über den Kampfsport. Der Sohn einer streng religiösen Mutter im ländlichen Oklahoma hatte als junger Soldat in Korea die Karate-Variante Tang Soo Do entdeckt. Als Kampfsportlehrer arbeitete er sich in den USA hoch und wurde in den 1960er-Jahren in der Martial-Arts-Szene bekannt.

Mehrere Jahre hatte er den Titel als Karate-Weltmeister im Mittelgewicht inne. Über seine Kampfsport-Freunde Bruce Lee und Steve McQueen kam er nach Hollywood. Mit Größen wie Clint Eastwood oder Charles Bronson konnte er nicht mithalten. Schon die Filmtitel "Der Bulldozer", "Kalte Wut", "Missing in Action", "Delta Force" und "Die Feuerwalze" sind ein Indiz. Doch seine Dauer-Rolle als Gesetzeshüter Cordell Walker in der TV-Serie "Walker, Texas Ranger" war schließlich ein Hit. Ab 1993 spielte er über acht Jahre lang den uramerikanischen Ranger, der für Recht und Ordnung sorgt.

Woher kommen die Chuck Norris Sprüche?

Chuck-Norris-Witze traten Anfang 2005 erstmals auf. Conan O'Briens, ein US-amerikanischer Talkshow-Moderator, fing mit den Witzen über Chuck Norris in seiner Late-Night-Show an. Das Internet war davon schnell inspiriert und verbreitete und erweiterte die Sprüche.