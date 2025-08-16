Cathy Hummels: Harte Worte über Mats – „Eine komplett andere Person mittlerweile“

Cathy und Mats Hummels lernten sich als junge Erwachsene kennen und wuchsen gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Aus ihrer Ehe, die 2022 offiziell geschieden wurde, ging ein Sohn hervor: Ludwig. Obwohl all die gemeinsamen Jahre und ein Kind das Ex-Paar verbinden, scheint es nur noch sporadisch Kontakt zu haben. Im Podcast „Hey Olli!“ zeigt sich Cathy Hummels davon enttäuscht.

Cathy Hummels: „Ich hätte lieber eine Familie zusammen gehabt“

Die 37-Jährige war in Oliver Pochers Podcast „Hey Olli!“ zu Gast. Dort erzählt sie offen von ihrem Familienleben. Bereits seit siebeneinhalb Jahren sei sie alleine für ihren Sohn da – also schon vor der offiziellen Trennung von Mats Hummels im Jahr 2022. „Ich bin deswegen nicht unglücklich“, erklärt Cathy Hummels, „aber ich hätte lieber eine Familie zusammen gehabt.“ Das sei keine Kritik an ihrem Ex-Mann, betont die Influencerin, sondern einfach eine Tatsache.

Schwer ist für Cathy Hummels aber auch der emotionale Abstand zu ihrem ehemaligen Partner. Sie sei 19 Jahre alt gewesen, Mats Hummels 18 Jahre alt, als die beiden ein Paar wurden. „Ich habe so viel Zeit mit diesem Menschen verbracht, dass so viele Erinnerungen da sind“, sagt Cathy Hummels im Gespräch mit Pocher. Wenn sie heute neue Männer kennenlerne, frage sie sich, ob sich das überhaupt so entwickeln könne.

Cathy Hummels: „Komplett andere Person mittlerweile“

Erstaunlich findet Hummels aber besonders eine Sache: „Wenn du den Menschen siehst und der sieht noch genauso aus, ist aber eine komplett andere Person mittlerweile.“ Dieser angebliche Wandel ihres Ex-Mannes scheint sie tief getroffen zu haben.

Warum sich das Paar damals trennte, kann Cathy Hummels heute nüchtern beschreiben. Als Mats Hummels vom FC Bayern wieder zu Borussia Dortmund wechselte, sei sie nicht erneut mit nach Dortmund gezogen, weil sie den damals eineinhalbjährigen Sohn Ludwig nicht aus seinem Umfeld reißen wollte. Dass sie sich entschied, nicht mitzugehen, habe die Beziehung belastet. „Uns hat einfach, glaube ich, die Distanz gekillt“, so Hummels. Und: Fußballer bekämen nun mal viele Angebote – und wenn die Partnerin dann nicht präsent sei, „irgendwann wirst du schwach“. Der Entschluss zur Trennung sei letztlich von Mats Hummels ausgegangen.

Cathy und Mats Hummels: Wie ist ihr Verhältnis heute?

Cathy Hummels' Wunsch nach einem stabilen Familienleben ist bisher unerfüllt geblieben. Dass sie nach wie vor Single ist, scheint sie aber gelassen zu nehmen. Mats Hummels hingegen ist mit dem Model Nicola Cavanis liiert. Spätestens mit ihrem gemeinsamen Auftritt beim „Ballon d’Or“ in Paris im Oktober 2024 war die Beziehung öffentlich bestätigt.

Cathy Hummels betont aber, dass der Kontakt zu ihrem Ex-Mann „okay“ sei. Ihr größter Wunsch sei, dass es ihrem Sohn gut gehe – und dafür sei auch das Wohl des Vaters entscheidend: „Wenn es Mats gut geht, geht es meinem Sohn auch gut.“

Übrigens: Cathy Hummels schockierte kürzlich auf Social Media ihre Fans, als sie sich selbst als „Sondermüll“ bezeichnete. Hinter der Aussage steckt aber eine unerwartete Bedeutung.