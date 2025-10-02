Cathy Hummels: Darum ist sie nach der Trennung von Mats immer noch Single

Influencerin und Unternehmerin Cathy Hummels und Fußball-Star Mats Hummels waren einst das Promi-Traumpaar schlechthin. Im Jahr 2022 trennte sich das Paar, das einen gemeinsamen Sohn hat. Mats Hummels ist inzwischen wieder liiert: Mit Model Nicola Cavanis fand er die neue Liebe. Cathy Hummels aber ist nach wie vor Single. Woran das liegt, erzählte die 37-Jährige nun in einem Interview.

Cathy Hummels: „Ich denke immer gleich: Nee, der meint das eh nicht ernst mit mir“

Wie jedes Jahr hat Cathy Hummels auch heuer wieder den „Cathy Hummels' Wiesn-Bummel“ auf dem Oktoberfest veranstaltet. Im Gala-Interview vor Ort erzählte Hummels, warum sie immer noch keinen neuen Partner an ihrer Seite hat. Es liege an ihr, gab die Münchnerin zu: „Weil ich einfach sehr viel erlebt und sehr viel mitgemacht habe und mein Herz echt gebrochen worden ist.“ Sie habe Vertrauensprobleme. „Ich denke immer gleich: Nee, der meint das eh nicht ernst mit mir“, gab Cathy Hummels zu.

Cathy und Mats Hummels trennten sich 2022 nach 14 Jahren Beziehung und sieben Jahren Ehe. Erst vor ein paar Monaten sprach Cathy Hummels im Podcast „Hey Olli!“ des Entertainers Oliver Pocher über die Gründe der Trennung. Dabei deutete sie auch an, dass Ex-Mann Mats Hummels untreu gewesen sei, bevor er sich trennte.

Cathy Hummels: Wer ist ihr Date auf dem Wiesn-Bummel?

Trotz dieser schlechten Erfahrungen scheint Hummels die Liebe aber nicht abgeschrieben zu haben. Wenn der Richtige komme und sie das fühle, könne sie sich hoffentlich darauf einlassen, so die Influencerin. „Aber ich habe immer noch zu viel Angst, dass es mir wieder mal so schlecht geht und das möchte ich nicht“, erklärte sie gegenüber Gala.

Für das Oktoberfest hatte Cathy Hummels aber sogar ein Date. Ein Mann war extra aus Australien angereist, um sie bei ihrem Wiesn-Bummel sehen zu können. Darauf angesprochen, gibt die Influencerin aber zu: „Der Funke ist nicht übergesprungen.“ Und auch der unbekannte Australier, der diesen Abend an Cathy Hummels' Seite verbringen durfte, betont, die beiden seien nur Freunde.

