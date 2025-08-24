Cathy Hummels: Darum fehlten sie und Sohn Ludwig bei Mats' Abschiedsspiel – „Wir waren nicht eingeladen“

Cathy Hummels (37) war sieben Jahre mit dem Fußballer Mats Hummels verheiratet. Erst 18 und 19 Jahre alt waren sie, als sie zusammenkamen. Im Jahr 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. 2022 ließen sie sich allerdings scheiden und gehen seither getrennte Wege. Cathy Hummels konzentriert sich auf ihre Karriere als Influencerin und Moderatorin. Dazu kümmert sie sich um den heute siebenjährigen Ludwig. Nun fand aber ein wichtiges Event für Mats Hummels statt: Er wurde mit einem Abschiedsspiel von seinem langjährigen Verein Borussia Dortmund verabschiedet. Was dabei auffiel: Cathy Hummels und Sohn Ludwig waren nicht dabei. Wer stattdessen auf den Rängen Beistand leistete und wie sich Cathy Hummels zu ihrer Abwesenheit geäußert hat, erfahren Sie hier.

Mats Hummels: Wer unterstützte ihn bei seinem Abschiedsspiel?

Mats Hummels stand als Verteidiger insgesamt 13 Jahre bei Borussia Dortmund unter Vertrag und wurde mit dem Verein zweimal Deutscher Meister. Im April 2025 kündigte der 36-Jährige sein Karriere-Ende an, während er beim AS Rom unter Vertrag war. Am 10. August wurde er von Borussia Dortmund gebührend verabschiedet: Bei einem Freundschaftsspiel mit seinem alten Verein BVB gegen Juventus Turin wurde er mit einem Spalier geehrt. Seine Karriere fortzusetzen, käme nicht infrage, berichtet Sky Sport. Denn Hummels wolle mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen. Bei seinem Abschiedsspiel war der allerdings nicht dabei. Dafür aber das Model Nicola Cavanis (26), das seit 2023 mit Hummels zusammen ist.

Mats' Abschluss-Spiel: Warum waren Cathy Hummels und Sohn Ludwig nicht da?

Zu der großen Verabschiedung ihres Ex-Mannes bei Borussia Dortmund meldete sich Cathy Hummels bei Instagram. In einer Story sieht man den gemeinsamen Sohn am Frühstückstisch und daneben den Schriftzug: „Jemand hat meine Kappe geklaut und über Papas Verabschiedung in der Zeitung gelesen. Damit weiß er, wie es war.“ Wenige Stunden später gab Cathy Hummels dann noch ein klareres Statement ab: „Zur Klarstellung: Wir verpassen nicht mit Absicht das Abschlussspiel von Mats Hummels. Ich habe meinem Sohn extra eine Zeitung hingelegt, damit er alles nachlesen kann.“ Aber nicht etwa, weil Cathy sich dagegen entschieden hätte, mit dem gemeinsamen Sohn teilzunehmen: „Wir waren nicht eingeladen oder wussten davon.“

Inzwischen meldete sich Cathy Hummels erneut zurück, diesmal mit einer positiveren Nachricht: Mats habe „sich bei ihm [Ludwig, Anm. d. Red.] entschuldigt und somit bin auch ich besänftigt. Die Angelegenheit war unglücklich, aber sie ist nun geklärt“, ließ sie ihre Follower auf Instagram wissen.

