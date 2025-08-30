Das sind die Gäste bei Caren Miosga morgen am 31.8.

Caren Miosga ist aus der Sommerpause zurück und hat morgen am Sonntag, 31.5. wieder Gäste im Studio, um mit ihnen über ein aktuelles Thema zu sprechen. Wer diesmal mit dabei ist, worum es geht und wann die Talkshow am Abend in TV und Mediathek läuft, lesen Sie hier.

Caren Miosga-Gäste morgen am 31.8.25

Alexander Dobrindt (Bundesinnenminister, CSU)

Katharina Dröge (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen)

Robin Alexander (Journalist und stellvertretender Chefredakteur WELT)

Was ist das Thema bei Caren Miosga am 31.8.?

Rund 120 Tage ist die Regierung unter Führung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Amt. Viele Probleme gilt es noch zu lösen, die Stimmung im Land ist weiterhin getrübt. Die Streitereien zwischen Union und SPD erinnern zudem an die Dauerquerelen der Ampel-Koalition. Kommt Schwarz-Rot noch in Gang? Hat die Koalition die Kraft die nötigen Reformen für Wirtschaft und Sozialsysteme umzusetzen? Diese Fragern will Caren Miosga am Sonntag diskutieren.

Wann kommt Caren Miosga im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung am 31. August äuft zur gewohnten Uhrzeit um 21.45 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD Mediathek gezeigt.

Kann ich Caren Miosga auch in der Mediathek und als Wiederholung sehen?

Ja, die Sendung wird zeitgleich zur Ausstrahlung im TV in der Das Erste-Mediathek gezeigt. Dort ist die Talkshow dann auch als Wiederholung abrufbar.

Warum kommt Anne Will nicht mehr?

Sie hatte im Dezember 2023 ihre letzte Sendung. Anne Will hatte schon lange zuvor angekündigt, sich neuen Projekten widmen zu wollen. Unter anderem hat sie nun einen eigenen Podcast.

Porträt: Das ist Moderatorin Caren Miosga

Caren Miosga , 1969 in Peine in Niedersachsen geboren, wuchs zweisprachig auf, da ihr Vater aus Oberschlesien stammte.

Nach dem Abitur studierte sie Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine Zeitlang verdiente sie ihr Geld auch als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau.

Ihre journalistische Karriere begann Caren Miosga beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie zunächst als Volontärin arbeitete und später das NDR-Kulturjournal leitete. Ab 2003 moderierte sie das Medienmagazin "Zapp", drei Jahre später dann in der ARD das Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente".

2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" an - und dann ihre Nachfolge als Sonntagabend-Talkerin.

Caren Miosga ist verheiratet und hat zwei Kinder.