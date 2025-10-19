Das sind die Gäste bei Caren Miosga heute am 19.10.

Caren Miosga und Gäste sprechen heute (Sonntag, 19. Oktober 2025) im Ersten wieder über aktuelle Themen. Wer diesmal mit im Studio ist, lest ihr hier.

Caren Miosga-Gäste heute am 19.10.25

Omid Nouripour (Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Bündnis 90/Die Grünen)

Jenny Havemann (deutsch-israelische Unternehmerin, Podcasterin)

Peter Neumann (Politikwissenschaftler, King‘s College London)

Anna Sauerbrey (Journalistin, „Die Zeit“)

Das ist das Thema heute bei Caren Miosga am 19.10.

„Nahost und Ukraine: Wie wirksam ist die Methode Trump?“, lautet das Thema bei Caren Miosga heute. Denn die letzten lebenden Geiseln sind zurück in Israel, die Waffenruhe in Gaza ist in Kraft, aber fragil. Doch ist dies lediglich der erste Schritt des maßgeblich von US-Präsident Donald Trump ausgehandelten Friedensplans. Ob in der Region tatsächlich nachhaltiger Frieden entsteht, muss sich erst noch erweisen.

Dennoch lässt die „Methode Trump“ in der internationalen Politik die Hoffnung aufkommen, dass auf diese Weise auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine zu einem Ende gebracht werden könnte.

Wie stabil ist die Situation in Gaza tatsächlich? Wird US-Präsident Trump den Druck aufrechterhalten und seinen Friedensplan weiter durchsetzen? Und was bedeutet Trumps jetziger Erfolg für Russlands Krieg gegen die Ukraine und die deutsche Außenpolitik? Diese Fragen will Miosga mit ihren Gästen diskutieren.

Wann kommt Carten Miosga heute im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung läuft am Sonntagabend um 21.45 Uhr im Ersten und wird zeitgleich in der Mediathek als Stream gezeigt. Dort kann auch die Sendung von vergangener Woche als Wiederholung angesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Caren Miosga

Caren Miosga , 1969 in Peine in Niedersachsen geboren, wuchs zweisprachig auf, da ihr Vater aus Oberschlesien stammte.

Nach dem Abitur studierte sie Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine Zeitlang verdiente sie ihr Geld auch als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau.

Ihre journalistische Karriere begann Caren Miosga beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie zunächst als Volontärin arbeitete und später das NDR-Kulturjournal leitete. Ab 2003 moderierte sie das Medienmagazin "Zapp", drei Jahre später dann in der ARD das Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente".

2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" an - und dann ihre Nachfolge als Sonntagabend-Talkerin ( hier weitere Informationen zur Sendung im Ersten).

Caren Miosga ist verheiratet und hat zwei Kinder.