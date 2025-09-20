Das sind die Gäste bei Caren Miosga heute am 21.9.

Caren Miosga und drei Gäste diskutieren heute - 21. September - wieder im Ersten über aktuelle Themen und Ereignisse. Wer diesmal im Studio ist, was besprochen wird und wann die Sendung läuft - hier alle Informationen.

Caren Miosga-Gäste heute am 21.9.

Jens Spahn (Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

Cathryn Clüver Ashbrook (Politikwissenschaftlerin und USA-Expertin)

Kerstin Kohlenberg (Journalistin und ehemalige USA-Korrespondentin der ZEIT)

Was ist das Thema bei Caren Miosga heute am 21. September?

Die politische Lage in den USA ist angespannt: Nach dem Mord an dem Polit-Aktivisten Charlie Kirk und Angriffen der Trump-Administration auf die Pressefreiheit steht das Vertrauen in die Standhaftigkeit der Demokratie auf dem Spiel.

Der Unionsfraktionsvorsitzende und Transatlantiker Jens Spahn vertritt bislang einen pragmatischen Kurs gegenüber US-Präsident Trump und erkennt Überschneidungen mit deutschen Positionen – etwa in Verteidigungsfragen, der Energiepolitik und im Umgang mit China.

Welche Lehren lassen sich aus der derzeitigen US-Politik ziehen? Und welche Auswirkungen haben populistische Bewegungen auf die Stabilität demokratischer Systeme – auch in Deutschland? Darüber will Caren Miosga mit ihren Gästen sprechen.

Wann kommt Caren Miosga heute im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung läuft wie immer um 21.45 Uhr im Ersten.

Kann ich Caren Miosga auch in der Mediathek und als Wiederholung sehen?

Ja, die Sendung wird zeitgleich zur Ausstrahlung im TV in der Das Erste-Mediathek gezeigt. Dort ist die Talkshow dann auch als Wiederholung abrufbar.

Porträt: Das ist Moderatorin Caren Miosga

Caren Miosga , 1969 in Peine in Niedersachsen geboren, wuchs zweisprachig auf, da ihr Vater aus Oberschlesien stammte.

Nach dem Abitur studierte sie Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine Zeitlang verdiente sie ihr Geld auch als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau.

Ihre journalistische Karriere begann Caren Miosga beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie zunächst als Volontärin arbeitete und später das NDR-Kulturjournal leitete. Ab 2003 moderierte sie das Medienmagazin "Zapp", drei Jahre später dann in der ARD das Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente".

2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" an - und dann ihre Nachfolge als Sonntagabend-Talkerin.

Caren Miosga ist verheiratet und hat zwei Kinder.