Das sind die Gäste bei Caren Miosga heute am 14.9.

Caren Miosga und Gäste diskutieren heute - 14. September - wieder im Ersten über aktuelle Themen und Ereignisse. Wer diesmal im Studio ist, was besprochen wird und wann die Sendung läuft - hier alle Informationen.

Caren Miosga-Gäste heute am 14.9.

Heidi Reichinnek (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die LINKE)

Philippa Sigl-Glöckner (Ökonomin vom Dezernat Zukunft)

Michael Bröcker (Chefredakteur Table.Media)

Was ist das Thema bei Caren Miosga heute am 14. September?

Rekordschulden und neue Finanzierungslücken: Die Haushaltsdebatte setzt die Zukunft des Sozialstaats ganz oben auf die innenpolitische Agenda. Auch bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen an diesem Sonntag spielen soziale Fragen eine zentrale Rolle. Die LINKE fordert höhere Steuern für Besserverdienende und mehr Umverteilung.

Doch wie lässt sich soziale Gerechtigkeit mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verbinden? Wie sieht zukünftig ein tragfähiger Sozialstaat aus – und woher soll das Geld dafür kommen? Darüber will Caren Miosga mit ihren Gästen sprechen.

Wann kommt Caren Miosga heute im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung läuft wie immer um 21.45 Uhr im Ersten, gleich nach dem neuen Tatort.

Kann ich Caren Miosga auch in der Mediathek und als Wiederholung sehen?

Ja, die Sendung wird zeitgleich zur Ausstrahlung im TV in der Das Erste-Mediathek gezeigt. Dort ist die Talkshow dann auch als Wiederholung abrufbar.

Porträt: Das ist Moderatorin Caren Miosga

Caren Miosga , 1969 in Peine in Niedersachsen geboren, wuchs zweisprachig auf, da ihr Vater aus Oberschlesien stammte.

Nach dem Abitur studierte sie Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine Zeitlang verdiente sie ihr Geld auch als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau.

Ihre journalistische Karriere begann Caren Miosga beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie zunächst als Volontärin arbeitete und später das NDR-Kulturjournal leitete. Ab 2003 moderierte sie das Medienmagazin "Zapp", drei Jahre später dann in der ARD das Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente".

2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" an - und dann ihre Nachfolge als Sonntagabend-Talkerin.

Caren Miosga ist verheiratet und hat zwei Kinder.