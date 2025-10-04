Logo all-in.de
Caren Miosga heute - Gäste und Thema am 5.10.

TV Programm

Das sind die Gäste heute (05.10.) bei Caren Miosga

Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Caren Miosga hat heute am Sonntag, 5. Oktober einen Gast im Studio, um mit ihm über aktuelle Themen zu sprechen. Wer diesmal mit dabei ist, worum es geht und wann die Talkshow am Abend in TV und Mediathek läuft, lesen Sie hier.

    Caren Miosga-Gäste heute am 5. Oktober 2025

    • Friedrich Merz (Bundeskanzler, CDU)

    Was ist das Thema bei Caren Miosga heute am 5.10.25?

    Ein knappes halbes Jahr ist die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz nun im Amt, doch die Zufriedenheitswerte für die Koalition sinken. Einige Institute sehen die AfD in Umfragen schon vor der Union. Diese Entwicklung sorgt für Unruhe innerhalb der Regierung und der Bevölkerung.

    Zudem bleibt die wirtschaftliche Entwicklung schwach, und die Unternehmen drängen auf schnelle Strukturreformen. Der Bundeskanzler hatte den „Herbst der Reformen“ ausgerufen, doch bei vielen wächst Skepsis: Wurden zu hohe Erwartungen geweckt, die so schnell nicht eingelöst werden können?

    Welche Antworten hat Friedrich Merz auf diese Herausforderungen? Wie will er das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger sowie seiner Partei sichern? Wie die Wirtschaft beleben? Diese Fragen will Caren Miosga mit dem Kanzler diskutieren.  

    Wann kommt Caren Miosga im Fernsehen und in der Mediathek?

    Die Sendung heute am 5. Oktober läuft zur gewohnten Uhrzeit um 21.45 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD Mediathek gezeigt.

    Kann ich Caren Miosga auch in der Mediathek und als Wiederholung sehen?

    Ja, die Sendung wird zeitgleich zur Ausstrahlung im TV in der Das Erste-Mediathek gezeigt. Dort ist die Talkshow dann auch als Wiederholung abrufbar

    Warum kommt Anne Will nicht mehr?

    Sie hatte im Dezember 2023 ihre letzte Sendung. Anne Will hatte schon lange zuvor angekündigt, sich neuen Projekten widmen zu wollen. Unter anderem hat sie nun einen eigenen Podcast.

    Porträt: Das ist Moderatorin Caren Miosga

    • Caren Miosga, 1969 in Peine in Niedersachsen geboren, wuchs zweisprachig auf, da ihr Vater aus Oberschlesien stammte.
    • Nach dem Abitur studierte sie Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine Zeitlang verdiente sie ihr Geld auch als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau. 
    • Ihre journalistische Karriere begann Caren Miosga beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie zunächst als Volontärin arbeitete und später das NDR-Kulturjournal leitete. Ab 2003 moderierte sie das Medienmagazin "Zapp", drei Jahre später dann in der ARD das Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente". 
    • 2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" an - und dann ihre Nachfolge als Sonntagabend-Talkerin.
    • Caren Miosga ist verheiratet und hat zwei Kinder. 
