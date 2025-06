Das sind die Gäste bei Caren Miosga morgen (22.6.)

Caren Miosga hat morgen - 22. Juni - nicht drei Gäste wie üblich, sondern nur einen Gast in ihrer Sendung. Wer das ist, worum es geht und wann Miosga im TV und in der Mediathek zu sehen ist, lest ihr hier.

Caren Miosga-Gäste am Sonntag, 22.6.25

Boris Pistorius (Bundesverteidigungsminister, SPD)

Was ist das Thema bei Caren Miosga morgen am 22.6.

„Vor dem NATO-Gipfel – wann sind wir kriegstüchtig, Herr Pistorius?“, lautet das Thema bei Caren Miosga diesmal. Denn die Bundeswehr steht unter Druck wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Drohgebärden Wladimir Putins an der Ostflanke der NATO und die gestiegene Erwartung an Deutschland, sicherheitspolitisch Führungsverantwortung in Europa zu übernehmen, rücken die Frage nach Zustand und Zukunft der Truppe ins Zentrum der politischen Debatte. Zwei Tage vor Beginn des NATO-Gipfels in Den Haag stellt sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den Fragen von Caren Miosga. Wie will er die Bundeswehr auf die neue Zeit vorbereiten? Reichen Sondervermögen und Strategiepapiere – oder braucht es eine Rückkehr zur Wehrpflicht, um die Personalnot zu lindern? Und was bedeutet „kriegstüchtig“ im Jahr 2025?

Wann kommt Caren Miosga morgen in TV und Mediathek?

Die Sendung kommt am Sonntag um 21.45 Uhr im TV und wird parallel dazu als Stream in der Mediathek gezeigt.

Kann ich Caren Miosga auch in der Mediathek und als Wiederholung sehen?

Ja, die Sendung wird zeitgleich zur Ausstrahlung im TV in der Das Erste-Mediathek gezeigt. Dort ist die Talkshow dann auch als Wiederholung abrufbar.

Porträt: Das ist Moderatorin Caren Miosga

Caren Miosga , 1969 in Peine in Niedersachsen geboren, wuchs zweisprachig auf, da ihr Vater aus Oberschlesien stammte.

Nach dem Abitur studierte sie Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine Zeitlang verdiente sie ihr Geld auch als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau.

Ihre journalistische Karriere begann Caren Miosga beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie zunächst als Volontärin arbeitete und später das NDR-Kulturjournal leitete. Ab 2003 moderierte sie das Medienmagazin "Zapp", drei Jahre später dann in der ARD das Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente".

2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" an - und dann ihre Nachfolge als Sonntagabend-Talkerin.

Caren Miosga ist verheiratet und hat zwei Kinder.