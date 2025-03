Happy Birthday! Hollywood-Star Bruce Willis wird 70

Bruce Willis gehört zu den bekanntesten und populärsten Hollywood-Schauspielern aller Zeiten. Mit den „Stirb langsam“-Filmen wurde er zum absoluten Superstar. Danach folgten Blockbuster wie „Pulp Ficton“, „12 Monkeys“, „Das fünfte Element“, „Armageddon - Das jüngste Gericht“ oder „Expendables“. Auch seine Ehe mit der US-Schauspielerin Demi Moore war weltweit in den Schlagzeilen. Nun wird der mittlerweile schwer erkrankte Schauspieler 70 Jahre alt. Wir haben die vielleicht unbekanntesten Fakten über sein Leben zusammengefasst:

Bruce Willis ist zur Hälfte Deutscher

Bruce Willis gehört seit seiner Rolle als John McCLane in den „Stirb langsam“-Filmen zwar zum festen Inventar der US-Filmfabrik Hollywood – doch seine Wurzeln liegen in Deutschland. Willis wurde am 19. März 1955 in Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz geboren. Sein Vater, war als Soldat der US-Streitkräfte in Deutschland stationiert – seine Mutter Marlene war Deutsche und kam aus Kaufungen bei Kassel. Nur zwei Jahre später zog die Familie Willis in die USA um. Bruce Willis wuchs später mit drei Geschwistern in New Jersey auf.

Icon Galerie 7 Bilder "Stirb langsam", "12 Monkeys", "Pulp Fiction": Hollywood-Schaupieler Bruce Willis kann auf eine lange Karriere zurückblicken. Am Mittwoch wird Willis nun 70 Jahre alt.

Bruce Willis stotterte als Kind

In einer Talkshow gab Bruce Willis 2001 bekannt, dass er als Kind stotterte und dafür von seinem Mitschülern gehänselt wurde. Nachdem einiger Zeit im Schauspielkurs seiner High School legte sich das Stottern.

Bruce Willis arbeitete für ein Atomkraftwerk

Vor seinem Durchbruch als Schauspieler hatte Bruce Willis mehrere Jobs um sich finanziell über Wasser zu halten. Laut einem Bericht der Washington Post arbeitete er unter anderem als Wachmann für das Salem Atomkraftwerk und fuhr auch Arbeiter einer Fabrik zur Arbeit.

Bruce Willis erste Rolle in einem Kinofilm an der Seite von Frank Sinatra

Seinen ersten Auftritt in einem Kinofilm bekam Bruce Willis in „Die erste Todsünde“ im Jahr 1980. In dem Thriller mit Frank Sinatra in der Hauptrolle war er als Gast in einem Restaurant zu sehen. Seinen Durchbruch als Schauspieler schaffte der gebürtige Idar-Obersteiner erst eine ganze Zeit später.

Bekanntheit durch Comedy-Serie: Bruce Willis an der Seite von Cybill Shepherd

An der Seite von Cybill Shepherd wurde Bruce Willis ab 1985 mit der Comedy-Serie „Das Model und der Schnüffler“ bekannt. Für die Hauptrolle als Detektiv David Addison musste Willis zunächst ein Casting durchlaufen. Am Ende setzte er sich gegen immerhin 1000 Mitbewerber aus. Die erfolgreiche US-Serie lief in fünf Staffel bis 1989 und wurde zu Beginn der 1990er-Jahre auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt.

„Planet Hollywood“ - Bruce Willis war Mitbegründer

In den 1990er-Jahre gründete Bruce Willis - unter anderem gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone - die Restaurantkette „Planet Hollywood“. Wenige Jahre später gab es weltweit über einhundert Filialen. Der Börsenwert lag zwischenzeitlich bei über drei Milliarden Dollar. 1999 musste die Restaurantkette „Planet Hollywood“ dann jedoch Insolvenz anmelden und ist mittlerweile fast gänzlich von der Bildfläche verschwunden.

Erfolgreicher Musiker: Willis schaffte es in die Charts

Bruce Willis war in den 1980er Jahren als Musiker erfolgreich. Nach mehreren Auftritten in einer Musikbar in Los Angeles veröffentlichte er 1987 und 1989 zwei Studioalben. Sein erstes Album „The Return of Bruno“ wurde sogar mit Platin ausgezeichnet. Zudem schafften es die Singleauskopplungen „Respect yourself“ und „Under the Boardwalk“ in die US-Charts.

Bruce Willis Töchter sind ebenfalls Schauspielerinnen

Insgesamt hat der Hollywoodstar fünf Kinder. Aus seiner ersten Ehe (1987 bis 2000) mit Demi Moore gingen drei Töchter hervor. Rumer Willis, LaRue Willis und Tallulah Belle Willis sind selbst bereits in Filmen zu sehen gewesen. Jeweils auch an der Seite eines Elterteils. Seine zwei Töchter aus seiner aktuellen Ehe mit Model Emma Heming sind für eine Hollywoodkarriere aber noch zu klein.

Karriereende wegen Krankheit

Bruce Willis zog sich im Jahr 2022 aus dem Filmgeschäft zurück und beendete seine Hollywood-Karriere. Grund für diesen Schritt: eine aphasische Störung mit Einschränkungen seiner kognitiven Fähigkeiten. Später gab seine Familie die Diagnose frontotemporale Demenz bekannt. Seinen Geburtstag wird er voraussichtlich im Kreise seiner Familie verbringen.

Diese Promis feiern heute ebenfalls Geburtstag

Neben Bruce Willis feiern am heutigen Mittwoch, 19. März weitere Prominente ihren Geburtstag. Die heutige Jubilare sind u.a.:

Wolfgang Ambros, Sänger (73)

Nadja Auermann, Model (54)

Theo Koll, Journalist (67)

Glenn Close, Schauspielerin (78)

Ursula Andress, Schauspielerin (89)

Mario Monti, Ex-Ministerpräsident von Italien (82)