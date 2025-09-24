Bill und Tom Kaulitz schwören auf „Weißbier Sauer“: Das steckt hinter dem ungewöhnlichen Drink

Bill und Tom Kaulitz haben es schon groß in ihrem Podcast angekündigt: „Oktoberfest, sind wir natürlich wieder mit dabei dieses Jahr.“ Bill Kaulitz: „Lass es uns direkt announcen: Oktoberfest, da geben wir wieder richtig Gas.“ Dieses Versprechen scheinen die Tokio-Hotel-Zwillinge fleißig einzuhalten. In der letzten Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills“ unterhalten sich die beiden über ein neues gemeinsames Lieblingsgetränk bei der Wiesn. Was hinter dem „Weißbier Sauer“ steckt, wie man ihn macht und was die Kaulitz-Brüder schon alles auf dem diesjährigen Oktoberfest erlebt haben, erfahren Sie hier.

Auch interessant: Auf der diesjährigen Wiesn treiben sich wieder einige Prominente und Influencer herum.

„Weißbier Sauer“: Was steckt hinter dem Wiesn-Trendgetränk, das Bill und Tom Kaulitz lieben?

Die neueste Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills“ nehmen die Kaulitz-Brüder aus einem Münchener Hotel auf – denn das Münchener Oktoberfest ist inzwischen im vollen Gang. Und besonders eines löst bei den beiden in Los Angeles lebenden Musikern Begeisterung aus: ein Getränk mit dem Namen „Weißbier Sauer“. Tom Kaulitz sagt im Podcast begeistert: „Es ist wirklich lecker und passt gut zu München.“ Bill Kaulitz ergänzt: „Ich mag ja alles, was sauer ist.“

Von einem Whisky Sour oder einem sauergespritzten Apfelwein haben viele schon gehört. Aber was verbirgt sich hinter „Weißbier Sauer“? Es ist grundsätzlich ein Cocktail aus Weißbier und Vodka. Das genaue Rezept für „Weißbier Sauer“ beschreiben die Kaulitz-Brüder so:

Für einen Weißbier-Sirup wird ein halber Liter Weißbier zusammen mit 300 Gramm Zucker in einem Topf erhitzt, bis sich der Zucker auflöst.

Der Weißbier-Sirup wird dann zum Abkühlen in eine Flasche gefüllt.

Für den Cocktail füllt man einen Shaker mit Eis.

Hinzu kommen die folgenden Mengen der Zutaten: 5 cl Wodka, 2 cl Weißbier-Sirup, 3 cl Zitronensaft, und 1 cl weißer Wermut.

Gut schütteln, durch ein Sieb in ein Glas füllen und mit Zitronenschale servieren.

Übrigens: Bill Kaulitz sorgte zuletzt mit Liebesgerüchten um Reality-Star Jannik Kontalis für Schlagzeilen – und scherzte, er wolle „First Lady von Mönchengladbach“ werden. Noch vor einer Weile gab der Tokio-Hotel-Frontmann ehrliche Einblicke in seine gescheiterten Beziehungen und sprach darüber, warum er bisher nicht den passenden Mann gefunden hat.

Was haben Bill und Tom Kaulitz auf dem Oktoberfest 2025 erlebt?

Noch vor der Wiesn-Eröffnung hat Heidi Klum ihre große Oktoberfest-Party „Heidi-Fest“ mit vielen berühmten Gästen veranstaltet. Vor der Sause gab es noch eine Outfit-Panne, an der auch Ehemann Tom Kaulitz beteiligt war, wie die beiden auf Instagram teilten. Auch Bill Kaulitz ist auf der Wiesn im Gespräch – vor allem für einen Kuss mit Reality-Star Jannik Kontalis. Das hat Kontalis bei Cathy Hummels Wiesn-Bummel in einem RTL-Interview verraten. Auf die Frage, wie es um eine Beziehung mit Bill Kaulitz stehe, antwortete der 29-Jährige: „Wir leben einfach unser Leben und haben Spaß.“

Auch interessant: Bills Zwilling Tom Kaulitz hat genug von der Berichterstattung zu Bills Liebesleben. In ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ berichtete er, wie die Gerüchte ihn persönlich betreffen.