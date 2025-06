Bill Kaulitz über sein Liebesleben: „Hab noch nicht den Mann gefunden, der die Eier hat“

Die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz sind längst nicht mehr nur für die Musik ihrer Band Tokio Hotel bekannt. In ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ sprechen sie über ihr Leben in Los Angeles. In der Netflix-Dokuserie „Kaulitz & Kaulitz“, deren zweite Staffel am 17. Juni startet, kann man die beiden in ihrem luxuriösen Alltag begleiten. Tom ist außerdem seit bald sechs Jahren mit Supermodel Heidi Klum verheiratet, hält Details zum Familienleben aber eher privat. Im Gegensatz dazu redet Bill häufig offen über sein Privatleben sowie Beziehungen – zuletzt war auch das Liebes-Aus mit Influencer und Sänger Marc Eggers von großem medialen Interesse.

Bill Kaulitz fühlt sich verletzlich: „Plötzlich saß ich da alleine, frisch getrennt, mit 1000 Kameras“

Diese Trennung wird auch Thema der zweiten Staffel „Kaulitz & Kaulitz“ sein, was für Bill nicht leicht war, wie er im Interview mit dem Stern sagte. „Plötzlich saß ich da alleine, frisch getrennt, mit 1000 Kameras. Bei diesem Dreh habe ich mich verletzlich gefühlt.“

Dass er Liebe ohne die ganze Öffentlichkeit leichter finden würde, davon ist Bill überzeugt – da alle seine Beziehungen bisher an der Aufmerksamkeit gescheitert seien. „Ich habe noch nicht den Mann gefunden, der die Eier hat, diesen Druck auszuhalten. Ich will keinen Partner, der sich wegduckt. Er muss nicht unbedingt das Rampenlicht suchen, aber ich brauche jemanden mit Selbstbewusstsein, der auch da bleibt, wenn die Kamera kommt. So ist mein Leben, und dafür will ich mich nicht schlecht fühlen.“ Und ein Leben fernab der Kameras könne er sich aktuell kaum vorstellen.

Auch im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) spricht Bill davon, dass bisher der Richtige noch nicht um die Ecke gekommen sei, bei dem es sich gelohnt hätte, in der Karriere kürzerzutreten.

Übrigens: Erst kürzlich wurde Bill Kaulitz die Ehre zuteil, als erster deutscher Mann alleine auf dem Cover der deutschen Vogue zu sein.

Bruder Tom hat eigene Meinung, warum Bills Beziehungen immer wieder scheitern

Bills Bruder Tom Kaulitz bringt Bills regelmäßiges Pech in Sachen Liebe derweil so auf den Punkt: „Es könnten bei Bill 100 Red Flags sein und eine grüne – und er würde trotzdem dafür gehen.“, sagte er kürzlich im Interview mit RTL. „Er hört ja nicht auf mich.“ In Liebesdingen auf Tom zu hören, fällt Bill schwer, gibt er auch egenüber RND zu. „Ich bin niemand, der eine rationale Entscheidung trifft und sich sagt: Da sind so viele Red Flags, das passt nicht. Ich will das dann erkunden.“

Übrigens: Tom Kaulitz' Ehefrau und Model Heidi Klum verrät ihr Fitness-Geheimnis mit 52 Jahren: Sie verzichtet auf zwei bestimmte Lebensmittel.