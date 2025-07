Bill Kaulitz über Liebes-Aus mit Marc Eggers: „Frauen schrieben mir, sie hätten mit ihm geschlafen“

„Marc!“, ruft Bill Kaulitz freudig, als die Tür seines Münchener Hotelzimmers aufgeht und sein Crush durch die Tür kommt. In der ersten Staffel der Netflix-Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ konnte man das Kennenlernen von Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz und Schlagermusiker Marc Eggers vor dem Fernseher miterleben. Die beiden flirten auf einem Oktoberfest-Date und am Ende kommt es im Käferzelt zum ersten Kuss, inklusive Bild-Schlagzeile. Damals sagt Bill noch grinsend in die Kamera: „Also, ich bin da schon ein bisschen aufgeregt, grade wenn mir jemand gefällt“. Was Kaulitz damals noch nicht weiß: Die Romanze wird unschön enden. Was danach zwischen Bill Kaulitz und Marc Eggers vorgefallen ist und wie Kaulitz damit umgeht, erfahren Sie hier.

Liebes-Aus: Was ist zwischen Bill Kaulitz und Marc Eggers vorgefallen?

Die neue Staffel der Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix beginnt gleich mit einem düsteren Kommentar von Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz: „Bei mir gibt's nicht nur gute Neuigkeiten.“ Bill sitzt mit seinem Zwilling Tom am Strand, der ausdrückt, dass er sich Sorgen um seinen Bruder mache. Bill darauf: „Ich war einfach heartbroken. Das Ding ist ... ich bin immer noch heartbroken.“

Danach erklärt Bill Kaulitz in die Kamera, er habe die Beziehung mit Marc Eggers beendet. Die Ereignisse aus der Doku-Serie sind aus dem Frühjahr 2024. Im Jahr davor sind Kaulitz und Eggers ein Paar geworden und haben eine Weile gedatet. Das plötzliche Beziehungs-Aus passiert aus einem bestimmten Grund: „Ich war geschockt, als mich Nachrichten erreicht haben von Frauen, dass sie quasi mit Marc geschlafen haben.“ Eine Frau habe sogar geschrieben, dass sie rote Herzluftballons von Eggers geschenkt bekommen habe, die Bill Kaulitz seinem Freund vorher geschenkt hatte.

Liebes-Aus: Wie geht Bill Kaulitz mit seinem Liebeskummer um?

Während Bill Kaulitz mit seinem Bruder Tom in der neuen Staffel „Kaulitz & Kaulitz“ am Strand sitzt und Eis isst, erzählt er, dass er sich Sorgen macht, dass er sich wegen des Rückschlags lange nicht verlieben können wird. Auf einmal scheint seine Aufmerksamkeit allerdings von etwas angezogen zu werden. Er sagt plötzlich: „Boah, der ist ja heiß, der Typ da hinten.“ Vielleicht gibt es also Hoffnung, dass sich Bill Kaulitz doch schneller von seinem Liebeskummer erholen wird als erwartet. Nach dem ernsten Gespräch hat sein Bruder Tom einen Rat: „Ablenken, ablenken, ablenken.“ Bill Kaulitz nimmt sich den Rat zu Herzen und geht auf Shopping-Tour.

