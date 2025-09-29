Bill Kaulitz trifft Jannik Kontalis bei Cathy Hummels’ „Wiesn-Bummel“: So lief das Wiedersehen

Alles begann Mitte August in Berlin: Bill Kaulitz war für ein Jubiläumskonzert von Tokio Hotel in Deutschland und wurde danach in einem Berliner Nachtclub gesichtet. Und zwar zusammen mit Reality-Star Jannik Kontalis, bekannt aus den Sendungen „Make Love, Fake Love“ und „Prominent getrennt“. Über die gemeinsame Club-Nacht schrieb Kontalis auf Instagram: „Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben.“ Mehrere Treffen und uneindeutige Aussagen später wurden Kaulitz und Kontalis zusammen auf dem Oktoberfest gesichtet. Welche Eindrücke die beiden auf dem Oktoberfest hinterließen und wie der Beziehungsstatus inzwischen ist, hat Kontalis bei einer Promi-Veranstaltung auf der Wiesn verraten.

Was ist bei der Wiesn zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis passiert?

Bei Cathy Hummels „Wiesn-Bummel“ beantwortete Reality-Star Jannik Kontalis Fragen des Senders RTL. Kontalis erzählt im Interview, wie er den Abend vorher mit Bill Kaulitz verbracht hat: „Wir waren ja gestern auch noch auf ein paar Achterbahnen. War richtig cool, er hat mir so ein bisschen die Wiesn gezeigt, war ja das erste Mal für mich gestern.“ Auf die direkte Frage „Habt ihr schon geknutscht?“ antwortet Kontalis kurz aber eindeutig mit: „Ja, klar.“

Das letzte Wiesn-Treffen zwischen Kontalis und Kaulitz scheint der Abend auch nicht gewesen zu sein, wie Kontalis ankündigt: „Wir wollten heute Abend wieder auf ein paar Achterbahnen gehen. Ja klar, wir sehen uns auf jeden Fall“, kündigte er gegenüber RTL an.

Können sich Bill Kaulitz und Jannik Kontalis eine Beziehung vorstellen?

Kontalis stellt über seine Wiesn-Zeit mit Bill Kaulitz gegenüber RTL fest: „Wir mögen uns, immer wenn wir uns sehen, haben wir viel Spaß.“ Als Kontalis dann gefragt wird, wie es um eine potenzielle Beziehung mit Bill Kaulitz steht, hält er kurz inne und scheint genau seine Worte zu wählen. Dann antwortet er: „Wir leben einfach unser Leben und haben Spaß.“

Die Aussage deckt sich ungefähr mit Bill Kaulitz Antwort auf die Beziehungsfrage, die ihm bei einem Make-up-Event von RTL gestellt wurde: „Wir lernen uns kennen.“ Zum Abschluss fragt die Interviewerin Kontalis beim „Wiesn-Bummel“ noch: „Knutscht ihr heute Abend auch wieder?“ Kontalis erwidert: „Vielleicht.“

