Bill Kaulitz nach Liebes-Gerüchten: „Ich werde First Lady von Mönchengladbach“

Bill Kaulitz sorgt mal wieder für Aufmerksamkeit. Diesmal mit Liebesgerüchten rund um Reality-TV-Star Jannik Kontalis, der aktuell für das Oberbürgermeisteramt in Mönchengladbach kandidiert. Fans und Follower spekulieren, was wirklich hinter den Gerüchten steckt. Und Kaulitz selbst hat bereits augenzwinkernd verraten, welche Projekte er als „First Lady“ umsetzen würde.

Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Wie kam es zu den Liebesgerüchten?

Im August 2025 spielte Bill Kaulitz mit seiner Band Tokio Hotel ein Jubiläumskonzert in Berlin. Anschließend soll er im Nachtclub „Bricks“ in Berlin-Mitte weitergefeiert haben. Ein Foto auf dem Instagram-Account des Clubs zeigt Bill zusammen mit dem Reality-TV-Star Jannik Kontalis, bekannt aus Formaten wie „Prominent getrennt“ oder „Make Love, Fake Love“. Kaulitz legt auf dem Bild seinen Arm um Kontalis, dessen Hand wiederum auf Kaulitz’ Knie ruht.

In den Kommentaren zeigen sich Fans teils besorgt über die vertraut wirkende Geste. Eine Userin schreibt: „Wo ist Tom, wenn man ihn braucht?“ Ein anderer kommentiert: „Lauf, Bill!“

Bill Kaulitz will First Lady von Mönchengladbach werden

Im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, den Bill zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom betreibt, äußerte sich der Sänger nun selbst: „Es ist richtig: Ich werde First Lady von Mönchengladbach.“

Damit spielt er auf Kontalis politische Ambitionen an, der sich derzeit als parteiloser Kandidat um das Bürgermeisteramt von Mönchengladbach bewirbt und unter anderem niedrigere Dönerpreise sowie kostenlosen ÖPNV an Samstagen verspricht.

Kaulitz beließ es nicht bei einem Scherz. Im Podcast skizzierte er humorvoll seine Pläne als „First Lady“ und sprach von Charity-Projekten und der Umwandlung des Rathauses in ein „Luxus-Anwesen“.

Ob zwischen Kaulitz und Kontalis wirklich mehr als Freundschaft besteht, ist unklar. Sicher ist nur: Dank Bill Kaulitz’ Humor steht Mönchengladbach nun im Rampenlicht.

