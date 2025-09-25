Bill Kaulitz lässt auf der Wiesn nichts anbrennen: „Jeden Tag einen anderen Mann geküsst“

Dating-Fieber in Lederhosen: Gemeinsam mit Zwillingsbruder Tom machte Bill Kaulitz das Oktoberfest unsicher – und war dabei ganz offensichtlich in Knutsch-Stimmung. In seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ verriet er, dass jeden Tag ein anderes Date auf dem Programm gestanden habe. Besonders pikant: An einem Abend traf er auf drei seiner Wiesn-Flirts gleichzeitig.

Übrigens: Auch im Vorjahr hatte Bill Kaulitz für Gesprächsstoff gesorgt. 2024 zeigte er sich auf dem Oktoberfest mit On-off-Flirt Marc Eggers.

„Das war mir so unangenehmen“: Bill Kaulitz flirtet auf der Wiesn und Tom schämt sich

„Einen Abend stand ich da und da sind aus Versehen drei Dates auf einmal da gewesen“, erinnert sich Kaulitz im Podcast. Und fügt scherzhaft hinzu: „Da bin ich mit den Zeiten durcheinander gekommen.“

Für Zwillingsbruder Tom war die Situation allerdings mehr als peinlich: „Das habe ich gesehen. Das war mir so unangenehm. Ich habe ganz schnell weggeguckt.“

Und auch zwischen den Dates flogen offenbar die Fetzen: „Die haben sich gar nicht verstanden. Die haben sich fast geprügelt“, erzählt Kaulitz.

Schon gewusst? Dass Bill und Tom Kaulitz gerne einmal einen heben, ist kein Geheimnis. Das Lieblingsgetränk der Kaulitz-Zwillinge auf dem Oktoberfest heißt „Weißbier Sauer“, ein Cocktail aus Weißbier und Wodka.

Wiesn 2025: Bill Kaulitz und Jannik Kontalis in Knutsch-Laune?

Wer die geheimnisvollen Flirts waren, bleibt offen. Namen nennen Bill und Tom Kaulitz nicht. Trotz des kleinen Flirt-Chaos lässt sich der Sänger die Laune nicht verderben. „Ich bin einfach im Dating-Fieber“, erklärt er im Podcast. „Ich habe halt einfach Spaß!“

Gut zu wissen: Noch vor der Eröffnung des Oktoberfests 2025 hat Heidi Klum ihre eigene Wiesn-Party veranstaltet: das „Heidi-Fest“.