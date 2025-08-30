Bill Kaulitz kritisiert alles: Warum fühlt er sich in der Luxus-Villa von Heidi Klum nicht wohl?

Hängt in der Villa von Heidi Klum und Tom Kaulitz etwa der Haussegen schief? In ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ plauderten die „Tokio Hotel“-Zwillinge Bill und Tom jüngst über ihren Alltag in der kalifornischen Luxusvilla – und über so manche nervige Eigenheit im gemeinsamen Familienleben.

Was stört Bill Kaulitz an der Villa seiner Schwägerin?

Auch wenn sich Bill Kaulitz mit Heidi Klum, der Frau seines Bruders Tom, bestens versteht und regelmäßig gemeinsame Fotos postet, scheint er sich im Haus seines Bruders und des Topmodels nicht vollständig wohlzufühlen. Schon vor einiger Zeit kritisierte er, dass er sich beim Betreten des Grundstücks jedes Mal bei der Security ausweisen müsse – „Das ist so nervig“, schimpfte er damals laut einem Bericht der Abendzeitung.

Nun gibt es neue Kritik: „Ich komme immer zu dir ins Haus und kritisiere alles“, gestand Bill in der aktuellen Folge seines Podcasts. Besonders die Kaffeemaschine ist ihm ein Dorn im Auge: „Ich hasse eure Kaffeemaschine.“ Auch der Geschmack des Kaffees gefällt ihm offenbar nicht. Weitere Sticheleien betreffen Details wie die Raumtemperatur oder die Wasserschüsseln für die Hunde.

Wie reagiert Tom Kaulitz auf die Kritik?

Tom Kaulitz bleibt gelassen. Er kontert, dass er umgekehrt ebenso kritisch sei, wenn er das Zuhause seines Bruders besucht. „Du kommst schon naserümpfend hier rein“, wirft Bill ihm vor. Tom habe sich über herumliegende Decken oder fehlende Ordnung bei den Haustieren beschwert. Die Neckereien seien jedoch kein Grund zur Sorge: „Eigentlich kommt das Ganze immer aus der Liebe heraus“, betont Tom im Podcast.

Ist die Harmonie zwischen den Kaulitz-Brüdern in Gefahr?

Trotz aller kleinen Sticheleien scheinen sich Bill und Tom Kaulitz bestens zu verstehen. Die Auseinandersetzungen seien typisch für Geschwister, heißt es. Einen echten Streit befürchten weder die Musiker selbst noch ihre Fans. Vielmehr zeigen die Zwillinge, dass selbst unter Promis die kleinen Alltagsdetails zu Reibereien führen können – ganz normal eben.

