Bill Kaulitz kann sich Teilnahme an dieser Reality-TV-Show vorstellen - mit Ex Marc Eggers?

Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz ist bekannt für seine extravaganten Auftritte. Vielleicht darf man diese auch bald im deutschen Reality-TV erleben. In seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ erzählt der Sänger, dass er über die Teilnahme an einem bekannten Format nachdenkt.

Bill Kaulitz: Welches Reality-TV-Format kann er sich vorstellen?

In der Podcast-Folge vom 23. Juli 2025 schaltet Bill Kaulitz sich aus dem Griechenland-Urlaub mit seinem Bruder Tom Kaulitz zusammen. Als ein Fan nach zukünftigen TV-Plänen der Zwillingsbrüder fragt, reagiert Tom Kaulitz zurückhaltend. „Ich will eigentlich fast gar keine TV-Formate machen“, sagt der Gitarrist schnell. Er könne sich höchstens Auftritte in Fußball-Sportformaten vorstellen. „So im Sportstudio moderieren oder kommentieren, Spiele analysieren – das würde ich gern machen“, erklärt der 35-Jährige.

Während Klum-Ehemann Tom Kaulitz sich eine Teilnahme im Reality-TV gar nicht vorstellen kann, scheint Bill Kaulitz nicht abgeneigt. Ein konkretes Format hat es ihm besonders angetan: „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“. Bei der RTL-Show treten Ex-Paare an und meistern gemeinsam Herausforderungen, um am Ende vielleicht als Sieger hervorzugehen. Kaulitz müsste - Stand jetzt - also mit seinem Verflossenen Marc Eggers in diesem Format teilnehmen.

Bill Kaulitz: Ist er mit Marc Eggers bald im Reality-TV zu sehen?

Seit einem Besuch auf dem Oktoberfest 2023 waren Bill Kaulitz und Marc Eggers mal mehr, mal weniger ein Paar. Die Beziehung fand ein dramatisches Aus, als Eggers per Kurznachricht schrieb, dass er nicht wie versprochen mit Tokio Hotel auf Tour käme. In der Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ konnten Fans alle Ereignisse nachverfolgen.

Trotz allem kann sich Bill Kaulitz aber wohl vorstellen, als Team mit Eggers aufzutreten. „Wenn ich jetzt da noch richtig geile andere Leute mit reinholen würde, dann vielleicht, dann könnte ich mir das vorstellen“, erklärt der Sänger im Podcast weiter. Sein Bruder Tom Kaulitz steht der Idee mehr als skeptisch gegenüber. Doch Bill Kaulitz betont, dass er vor allem aufgrund der Herausforderungen mitmachen wolle. „Da würde ich ja aufblühen in diesen Spielen – das würde mir so viel Spaß machen“, schwärmt er. Darüber, ob er tatsächlich mit Marc Eggers zu „Prominent getrennt“ gehen würde oder welcher Ex noch infrage käme, verliert er kein Wort.

Falls es mit „Prominent getrennt“ aber doch nichts wird, hat Bill Kaulitz bereits eine weitere Idee: „Wenn sie sagen, du bist jetzt die neue Bachelorette, dann würde ich auch schwer Nein sagen können.“