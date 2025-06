Bill Kaulitz: „Es ist soooo schön hier“ – in welches Land will der Tokio-Hotel-Star auswandern?

Bill und Tom Kaulitz, die berühmten Tokio Hotel-Zwillinge, feierten vergangenen September ihren 35. Geburtstag. Die Feierlichkeiten, die sich über mehrere Tage erstreckten, fanden in der Schweiz statt. Das zeigt die neue Staffel „Kaulitz & Kaulitz“. Bill Kaulitz entdeckte bei diesem Trip nicht nur neue Lieblingsorte, sondern womöglich sogar ein neues Zuhause.

Wie feierten Bill und Tom Kaulitz ihren 35. Geburtstag?

Los ging das Geburtstagswochenende mit einem Auftritt beim „Summerdays Festival“ in Arbon im Kanton Thurgau. Danach zog die Feiergesellschaft weiter in die Züricher Altstadt. Dort erwartete sie eine glamouröse Casino-Party, bei der um Mitternacht für Bill und Tom Kaulitz gesungen wurde. Bei den Gebrüdern Kaulitz wird aber nicht nur einen Tag lang Geburtstag gefeiert: Am nächsten Tag ging es weiter mit einem Bootsausflug zum Brunch im Restaurant „Fischer’s Fritz“ in Zürich-Wollishofen. Auch einen Sprung in den Zürichsee ließen sich die Brüder nicht entgehen. Der krönende Abschluss fand schließlich im Luxushotel „Mandarin Oriental“ am Züricher Paradeplatz statt, wo die Brüder übernachteten.

Diese luxuriöse Schweiz-Tour scheint bei Bill Kaulitz bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. In der vierten Folge der zweiten Staffel ihrer Netflix-Realityshow „Kaulitz & Kaulitz“, die seit dem 17. Juni 2025 abrufbar ist, bringt der Sänger seine Begeisterung für Zürich offen zum Ausdruck. „Ich fühle mich sehr wohl in Zürich! Hübsch ist es da. Ganz hübsch!“, sagt er im Interview. Die Schweizerinnen und Schweizer beschreibt er als „ein ganz nettes Völkchen“ und ergänzt: „Alle sehen aus, als hätten sie richtig Kohle hier.“

Ziehen Bill und Tom Kaulitz nach Zürich?

Bill Kaulitz zeigt sich auch vom Züricher Flair überrascht. So sonnig habe er sich die Stadt nicht vorgestellt, „eher so wie Grönland“, scherzt der Sänger. Doch die größte Stadt der Schweiz hat ihn offensichtlich überzeugt. So sehr, dass er laut eigener Aussage bereits gedanklich am Einrichten eines neuen Hauses ist. „Hier könnte ich es mir auch vorstellen“, verrät er. Besonders während der Bootsfahrt über den Zürichsee soll es bei ihm Klick gemacht haben: „Ich finde, wir ziehen in die Schweiz. So grün und so tolles Wetter!“

Während Bill bereits das Mobiliar für sein imaginäres Schweizer Domizil auswählt, hält sich Zwillingsbruder Tom mit Umzugsplänen deutlich zurück. Dieser lebt schließlich glücklich mit Ehefrau Heidi Klum in Los Angeles. Ob Bill Kaulitz' Begeisterung für Zürich von Dauer ist und er seine Umzugspläne verwirklicht, wird sich zeigen. Allerdings hat er erst kürzlich sein Haus in Los Angeles wegen eines Wasserschadens sanieren lassen.