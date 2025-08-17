Bill Kaulitz auf Mallorca: Treffen mit Freundin von seinem Ex Marc Eggers heizt Spekulationen an

Bill Kaulitz ist viel international unterwegs. Er lebt zwar in einer Villa in Los Angeles, fliegt aber immer wieder zu Terminen: Fashion Week in Paris, Tokio Hotel-Bandprobe in Berlin oder Heimatbesuch in Magdeburg. Aktuell ist Bill Kaulitz auf Mallorca, wie man in seinen Instagram-Stories sehen kann. Ein Foto, das eine andere Person auf Instagram gepostet hat, schürt aktuell allerdings Gerüchte um Kaulitz und seinen Ex-Freund Marc Eggers. Was zwischen den beiden vorgefallen ist, ob die beiden sich auf Mallorca wieder getroffen haben und was das aktuelle Mallorca-Foto zu bedeuten hat, erfahren Sie hier.

Auch interessant: Die Kaulitz-Zwillinge leben im Luxus und scheuen sich nicht, ihren Reichtum zur Schau zu stellen. Wie viel Vermögen sie haben, darüber hat Bill Kaulitz nur vage gesprochen. Er fühlt sich dafür in der Villa von Heidi Klum nicht wohl. Im Podcast mit Bruder Tom übt er Kritik – die von der Kaffeemaschine bis zur Sicherheit reicht.

Was ist zwischen Bill Kaulitz und Marc Eggers vorgefallen?

Alles begann mit einem Oktoberfest-Flirt, den man in der Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ mitverfolgen konnte. Bill Kaulitz traf auf dem Oktoberfest den Schlagersänger Marc Eggers und der Abend endete mit einem Kuss. Das war der Anfang einer turbulenten Beziehung, die im Frühjahr 2024 unglücklich endete. Bill Kaulitz erzählte bei „Kaulitz & Kaulitz“ von den Gründen: Er habe erfahren, dass Eggers fremdgegangen sei. „Ich war geschockt, als mich Nachrichten erreicht haben von Frauen, dass sie quasi mit Marc geschlafen haben“, erklärt Kaulitz. Immer wieder hätten ihn Nachrichten von Frauen auf Social Media erreicht. Eine Frau habe sogar geschrieben, dass sie rote Herzluftballons von Eggers geschenkt bekommen habe, die Bill Kaulitz seinem Freund vorher geschenkt hatte.

Haben sich Bill Kaulitz und Marc Eggers wieder getroffen?

Bereits im Herbst 2024 wurde bekannt, dass sich Kaulitz und Eggers nach ihrer Trennung nochmal auf Mallorca getroffen hatten. Dabei könnte es sich um einen zweiten Beziehungs-Versuch gehandelt haben. Daraus wurde aber nichts. Aktuell sind beide wieder zur gleichen Zeit auf der Insel. Bill Kaulitz konnte man auf Instagram sehen, wie er bei einem Junggesellinnen-Abschied Spaß hat. Eggers hingegen postete nachdenkliche Stories. Es war allerdings die Instagram-Story einer dritten Person, die Aufsehen erregte: Die Schlagersängerin Isi Glück, eine enge Freundin von Marc Eggers, postete ein Selfie mit Bill Kaulitz. Anzeichen eines direkten Treffens der Ex-Partner Kaulitz und Eggers gibt es bisher allerdings nicht.

