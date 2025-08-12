Drei Channel-Aid-Konzerte in Hamburg - mit Montez und Garvey

Im Rahmen der Channel-Aid-Konzertreihe «Live in Concert» werden in diesem Oktober nicht nur wie bislang an einem, sondern an drei Tagen Künstler in Hamburg zu exklusiven Konzerten auftreten. Am 21. Oktober werde Rea Garvey auf der Bühne des Hamburger Schauspielhauses stehen und am 23. Oktober wird Montez erwartet, wie Channel Aid mitteilte. Wer am 22. Oktober singen wird, soll erst später verraten werden.

Die Konzerte sind dabei nicht etwa mit den üblichen Auftritten der Sänger zu vergleichen, denn jeder Künstler soll vom 65-köpfigen Lufthansa-Orchester begleitet werden. Rea Garvey werde zudem vom 40-köpfigen Chor Hamburg Voices unterstützt. Tickets sollen von der kommenden Woche an verkauft werden.

Erlös geht an mehrere gemeinnützige Organisationen

Der Erlös der Konzerte wird wieder an mehrere gemeinnützige Organisationen gespendet. Zudem will Mastercard einen Betrag in Höhe der über ihre Kreditkarte gekauften Tickets spenden. Die Konzerte werden zudem live auf einer Social-Media-Plattform übertragen. Die durch Klicks generierten Werbeerlöse gehen unter anderem an soziale Projekte für Kinder und Menschen mit Behinderung.

Ursprünglich sollte im Januar bereits Ayliva auftreten. Das Konzert in den Messehallen wurde jedoch abgesagt.

Die Live-Konzerte für den guten Zweck gibt es seit 2018. Haupt-Acts waren bisher Rita Ora, Bastille, Cro und Wincent Weiss. Im Vorprogramm treten üblicherweise bekannte Youtube-Performer auf, die auf der Videoplattform bereits Aufmerksamkeit für ihre Musik erhalten haben.

Icon vergrößern Rea Garvey wird auch von einem Orchester und zusätzlich noch von einem Chor begleitet. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rea Garvey wird auch von einem Orchester und zusätzlich noch von einem Chor begleitet. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa