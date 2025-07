A6 vom Abend an gesperrt - was Autofahrer wissen müssen

Pendler und andere Autofahrer sollten für die Autobahn 6 südwestlich von Heidelberg in den nächsten Tagen mehr Zeit einplanen. Wegen Bauarbeiten wird die A6 an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim von etwa 22.00 Uhr an bis zum Dienstag kommender Woche (etwa 6.00 Uhr) gesperrt.

Grund dafür seien Arbeiten an der dortigen Brücke über der A6 und den Fahrbahnen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Ein Teil der Auf- und Abfahrten werde zudem bereits gegen 20.00 Uhr gesperrt.

Autofahrer sollen demnach die weiträumigen Umleitungen nutzen. Diese würden entsprechend ausgeschildert. So würden unter anderem dynamische LED-Wegweiser am Kreuz Walldorf (für die Fahrtrichtung Nord) und am Kreuz Mannheim (für die Fahrtrichtung Süd) die entsprechenden Informationen geben. Fahrer sollten ihre Navigationssysteme ausschalten, hieß es in der Mitteilung.

Folgende Umleitungen wird es laut Autobahn GmbH des Bundes unter anderem geben:

Fahrtziele Mannheim, Frankenthal, Saarbrücken

Autofahrer, die auf der A6 aus Richtung Heilbronn oder auf der A5 aus Richtung Karlsruhe kommend unterwegs sind, folgen ab dem Autobahnkreuz Walldorf der A5. Die Umleitung führt bis zum Autobahnkreuz Heidelberg, wo auf die A656 nach Mannheim gewechselt werden kann. Für weiter entfernte Ziele am Autobahnkreuz Mannheim wieder auf die A6 fahren.

Fahrtziele Darmstadt und Frankfurt

Fahrer, die auf der A6 aus Richtung Heilbronn unterwegs sind, weichen am Autobahnkreuz Walldorf auf die A5 aus.

Fahrtziele Heilbronn, Karlsruhe, Stuttgart

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Saarbrücken, die auf der A6 unterwegs sind, werden bereits am Autobahnkreuz Frankenthal auf die Möglichkeit der weiträumigen Umfahrung über die A61 hingewiesen. Diese führt ab dem Autobahnkreuz Frankenthal links des Rheins bis zum Autobahndreieck Hockenheim und dort wieder zurück auf die A6.

Im weiteren Verlauf der A6 ist ab dem Autobahnkreuz Mannheim eine zusätzliche Umleitung ausgeschildert. Diese führt über die A656 bis zum Autobahnkreuz Heidelberg. Dort kann auf die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe/Basel gewechselt werden. Bei den Fahrtzielen Heilbronn und Stuttgart kann die Weiterfahrt ab dem Autobahnkreuz Walldorf wieder über die A6 erfolgen.

Welche Arbeiten an der Autobahn erledigt werden

Die Sperrung ist laut der Mitteilung erforderlich, um etwa Gerüste abzubauen, die für Arbeiten an der Brücke benötigt wurden. Seit Anfang 2024 wurden demnach Teile der Brücke erneuert. Zudem solle während der Sperrung das neue Bauwerk mit einem Korrosionsschutz versehen werden. Dafür brauche es eine Umgebung ohne Staub - und damit ohne Verkehr, hieß es. Zusätzlich sollten mehrere Fahrbahnen in dem Bereich saniert werden.

Nach der mehrtägigen Sperrung stehen auf der A6 als Teil des Bauprojektes nur noch kleinere Arbeiten an, wie es in der Mitteilung hieß. Noch im Juli sollten alle Einschränkungen beendet sein. Bis zum Ende des Sommers soll die Brücke demnach wieder ganz freigegeben werden.