„O‘zapft is!“: Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther feiern Wiesn-Auftakt

Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther sind schon seit vielen Jahren beste Freunde. Beide sind außerdem Oktoberfest-Fans und feiern auf Instagram den Auftakt der Wiesn 2025. Felix Neureuther leistete sich allerdings einen kleinen Mode-Fauxpas.

Schweinsteiger und Neureuther in Tracht vor Sponsorenwand

Auf seinem Instagram-Kanal postete Bastian Schweinsteiger ein Foto von sich und Felix Neureuther in Tracht. Das Foto entstand offenbar nicht auf der Theresienwiese, stattdessen sind der ehemalige Fußballstar und der ehemalige Skirennläufer am Rande einer Veranstaltung vor einer Sponsorenwand zu sehen. Zu dem Bild schreibt Schweinsteiger „O’zapft is! 🍻“, den bekannten Spruch, nachdem das erste Fass Bier der Wiesn im Schottenhamel-Festzelt angestochen wurde.

Im Geiste auf der Wiesn

Auch wenn die Neureuther und Schweinsteiger nicht persönlich den Wiesn-Auftakt mitfeiern konnten, sind sie im Geiste dabei. Das zeigt schon ihre Original-bayerische Tracht. Bastian Schweinsteiger trägt helle Lederhosen mit dunkler Trachtenweste und einer hellgrauen Trachtenjacke.

Felix Neureuther hatte die Jacke weggelassen und trägt unter der dunkelgrünen Weste ein blau-kariertes Hemd sowie eine dunkle Lederhose. Allerdings fällt beim Ski-Star etwas auf.

Trachten-Panne bei Ski-Star: Dieses Kleidungsstück hat Felix Neureuther vergessen

Felix Neureuther trägt im Gegensatz zu Schweinsteiger keine Socken. Das fällt natürlich auch den Fans auf. „Felix hod die Sock‘an vergessen“ (Felix hat die Socken vergessen), schreibt ein User in den Kommentaren.

Felix Neureuther ist allerdings nicht der einzige Promi, der auf der Wiesn eine etwas eigenwillige Version von bayerischer Tracht hat

Schweinsteiger und Neureuther unter sich

Andere Follower fragen sich dagegen, wo denn die Frauen der beiden Sport-Asse sind. Bei Bastian Schweinsteiger ist die Antwort leicht: Noch-Ehefrau Ana Ivanović hat im Juni die Trennung von dem Weltmeister 2014 bestätigt. Die Tennisspielerin und der Ex-Fußballer waren seit 2016 verheiratet und galten als Traumpaar der Sportwelt. Angeblich soll Schweinsteiger bereits eine neue Freundin haben.

Felix Neureuther hingegen ist seit 2017 mit der ehemaligen Biathletin und Skilangläuferin Miriam Neureuther verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder.