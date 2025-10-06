Bastian Schweinsteiger postet Foto von Wandertrip - Fans sind verwirrt

Bastian Schweinsteiger teilt in den sozialen Medien häufiger Fotos von seinen Outdoor-Aktivitäten. Vor vier Tagen postete er allerdings ein Bild, das die Fans vor ein Rätsel stellte. Wo ist der ehemalige Fußballstar?

„Draußen unterwegs“ schreibt Schweinsteiger zu dem Foto, dass ihn in Wanderkluft vor einem See zeigt. Dabei verrät der Weltmeister von 2014 seinen Fans allerdings nicht, wo genau er sich gerade befindet. Seine Follower wollen das herausfinden - und so geht das Rätselraten los.

Rätselraten auf Instagram: Ist Bastian Schweinsteiger etwa im Allgäu?

Bei dem Foto kommen den Usern viele Seen in den Sinn. Wie etwa der Obersee in Füssen, der Königssee in Berchtesgaden oder der Eibsee in Garmisch-Partenkirchen. Eine Followerin meint sogar, den Christlessee in Oberstdorf erkannt zu haben. Doch schließlich einigen sich die Fans auf einen bekannten See in Bayern.

Follower sind sich sicher: Schweinsteiger ist an diesem bekannten Gebirgssee

Unter den vielen Seen taucht vor allem ein Name am häufigsten auf: der Hintersee bei Ramsau in Berchtesgaden. Die Annahme wird untermauert von der Tatsache, dass der Tourismus-Kanal berchtesgadeninfo.de den Post kommentiert und Bastian Schweinsteiger im Berchtesgadener Land willkommen geheißen hat. Der Hintersee liegt auf 789,06 Metern Höhe und ist ein bei Touristen beliebter Gebirgssee. Ob es sich bei dem See allerdings tatsächlich um den Hintersee handelt, ist nicht bekannt.

Vom Weltmeister zum TV-Experten

Bastian Schweinsteiger hat in seiner langen Fußballkarriere viele Erfolge feiern können. Unter anderem gewann er 2014 als Nationalspieler die WM in Brasilien. 2016 ging Schweinsteiger in die Fußballrente, seitdem arbeitet der 41-Jährige als TV-Experte für die ARD. Privat hat der ehemalige FC-Bayern-Star ein bisher turbulentes Jahr erlebt. Davon will er sich offenbar in seiner Freizeit in der Natur erholen. Auf Instagram teilt er seine Erlebnisse regelmäßig mit seinen Followern. So postete er etwa die Eindrücke auf einer Berg-Radtour, die allerdings wegen eines Details nicht bei allen Fans gut ankam.

Trennung und Liebesgerüchte: Das ist in Schweinsteigers Leben gerade los

Im Frühjahr wurde die Trennung von seiner Ehefrau Ana Ivanović bestätigt. Angeblich soll Schweinsteiger bereits eine neue Freundin haben. Auch in den Kommentaren kommen die Fans auf sein Privatleben zu sprechen. So fragt eine Userin, was mit Schweinsteigers „Jungs“ sei, damit sind die drei gemeinsamen Söhne von Schweinsteiger und Ivanović gemeint. Wie auch seine Noch-Ehefrau hält Schweinsteiger seine Kinder aus der Öffentlichkeit raus.