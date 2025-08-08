Partystimmung trotz Ehe-Aus? Bastian Schweinsteiger feiert Geburtstag ohne Ana Ivanović

Am 1. August wurde Bastian Schweinsteiger 41 Jahre alt. Die Feier findet zum ersten Mal seit über zehn Jahren ohne seine Ehefrau Ana Ivanović statt. Die Tennisspielerin hatte vor wenigen Wochen die Trennung vom Fußballweltmeister bestätigt. Schweinsteiger lässt sich dennoch feiern.

Leckerer Glückwunsch von Bastian Schweinsteigers Kindern

Auf Instagram hält Bastian Schweinsteiger mit strahlendem Lächeln einen Geburtstagskuchen in die Kamera. Auf dem Kuchen steht „Happy Birthday, best Dad“ (auf Deutsch: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, bester Papa“). Der Kuchen ist offenbar von den Kindern, die Bastian Schweinsteiger mit Ana Ivanović hat. Das einstige Sportler-Traumpaar hat drei Söhne, die 2018, 2019 und 2023 geboren wurden. In dem Post bedankt sich Schweinsteiger auch für die Glückwünsche.

Bastian Schweinsteiger soll bereits neue Freundin haben

Ana Ivanović hatte am 22. Juli über ihren Anwalt die Trennung von Bastian Schweinsteiger öffentlich gemacht. Das Paar war seit 2016 verheiratet. Zuvor hatten sich monatelang hartnäckig Gerüchte um eine Trennung gehalten. Schweinsteiger soll bereits eine neue Freundin haben. Bei der Frau soll es sich um eine Bulgarin handeln, die auf Mallorca lebt, der Wahlheimat von Bastian Schweinsteiger. Ob er seinen Geburtstag mit ihr feiert, ist nicht bekannt. Der Ex-Fußballer ist bekannt dafür, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Wie geht es Bastian Schweinsteiger nach dem Ehe-Aus?

Die Trennung scheinen Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović gut zu verkraften. Beide zeigen sich auf Instagram gut gelaunt und entspannt. Ana Ivanović begeistert mit eleganten Instagram-Posts von Wimbledon oder aus dem Italien-Urlaub. Schweinsteiger hingegen sorgte unter anderem mit einem Post aus Rosenheim für Begeisterung.

Das ist Bastian Schweinsteiger

Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor

Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte

Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013