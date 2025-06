Schleichwerbung-Skandal und „Mr. Vain“: Die bekanntesten Werbedeals von Bastian Schweinsteiger

Gemeinsam mit Ehefrau Ana Ivanovic hatte Bastian Schweinsteiger lange Zeit einen lukrativen Werbedeal mit der Modemarke Brax. Doch nachdem Trennungsgerüchte aufgekommen waren, kündigte der Modehersteller den Vertrag.

Das Sportler-Ehepaar machte auch für die Baumarkt-Kette Toom Werbung. Ivanovic und Schweinsteiger demonstrierten getreu dem „Selbermachen“-Motto des Baumarkts ihr handwerkliches Können im Garten und im Haus. In einem Werbeclip singt Bastian Schweinsteiger unter der Dusche den Eurodance-Hit „Mr. Vain“.

Bastian Schweinsteiger rührt auch für andere Marken und Artikel die Werbetrommel. In einem Fall gab es allerdings Ärger mit seinem neuen Arbeitgeber.

Schweinsteigers Uhr sorgt für Ärger mit der ARD

Seit dem Ende seiner Fußballkarriere 2019 arbeitet Bastian Schweinsteiger als TV-Experte für die ARD. Zusätzlich verdient sich der Ex-Nationalspieler mit Werbedeals was dazu. So ist er das Werbegesicht für eine Uhr der MARQ-Kollektion des Uhrenherstellers Garmin. Dabei leistete sich Schweinsteiger allerdings einen Fauxpas.

2021 trat der ARD-Experte Bastian Schweinsteiger bei dem EM-Viertelfinalspiel England gegen Ukraine im Fernsehen auf. Während der Sendung hielt Schweinsteiger das Mikrofon in der linken Hand, obwohl er eigentlich Rechtshänder ist. Deutlich sichtbar an seiner linken Hand trug der Ex-Fußballer dabei eine Uhr der Marke für die er als Werbebotschafter aktiv ist. Dazu veröffentlichte er einen Tweet, den er mit „ad“ für Werbung gekennzeichnet hat. Offenbar hat Schweinsteiger seinen TV-Auftritt für Schleichwerbung genutzt. Das gefiel der ARD jedoch ganz und gar nicht. Der Sender mahnte den Ex-Fußballer daraufhin ab. Der Tweet wurde schließlich gelöscht.

Diese Sportkollegen machen mit Schweinsteiger Werbung

Gemeinsam mit Felix Neureuther ist Schweinsteiger aktuell in den USA unterwegs, um seinen ehemaligen Verein FC Bayern in der Klub-WM zu unterstützen. Den Aufenthalt nutzen der Ex-Fußballer und der Skispringer, um Werbung für das Schweizer Reiseportal Get Your Guide zu machen. Die Onlineplattform soll es Nutzern erleichtern, Urlaubstrips und Sightseeingtouren zu planen. Get Your Guide setzt in seinen Kampagnen offenbar häufig auf Duos. So sind auch die Kaulitz-Brüder Teil der Werbekampagne.

Dicke Freunde: Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther

2024 machte Schweinsteiger übrigens Werbung für Paypal. Gemeinsam mit Lukas Podolski trat er in amüsanten Werbeclips auf, die im Sommer ausgestrahlt wurden.

Das ist Bastian Schweinsteiger

Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor

Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte bei der ARD

Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013

2016: Heirat mit Ana Ivanović, drei Kinder