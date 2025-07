Neuer Nachtzug ab Basel nach Kopenhagen und Malmö geplant

Zugreisende in Baden-Württemberg dürfen sich Hoffnung darauf machen, künftig schlummernd in der Nacht in Richtung Skandinavien fahren zu können. Bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) laufen die Vorbereitungen für einen Nachtzug von Basel nach Kopenhagen (Dänemark) und Malmö (Schweden) nach eigenen Angaben auf Hochtouren.

Die neue Verbindung soll nach aktuellen Planungen ab dem Frühling 2026 wöchentlich an drei Tagen pro Woche je Richtung verkehren. Zu den genauen Fahrzeiten, Zwischenhalten und Preisen könne die SBB aufgrund der laufenden Arbeiten noch keine näheren Angaben machen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Sie bestätigte jedoch, dass die Verbindung durch Baden-Württemberg führen soll.

Das Schweizer Bundesamt für Verkehr (BAV) hatte am Donnerstag bekanntgegeben, die Vorbereitungsarbeiten für den neuen Nachtzug mit 1,2 Millionen Franken zu fördern. Man habe den Entscheid des BAV erfreut zur Kenntnis genommen, teilte die SBB-Sprecherin mit.

SBB: Nachtzüge nicht rentabel

Sie wies darauf hin, dass für die Einführung des Nachtzugs auch 2026 eine finanzielle Unterstützung durch den Bund notwendig sei und für den langfristigen Betrieb auch darüber hinaus. Denn Nachtzüge seien aufgrund hoher Preise trotz der großen Beliebtheit nicht rentabel. Für 2026 stünden die Fördergelder noch unter Budgetvorbehalt.