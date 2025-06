„Du hast geküsst wie ein Kugelfisch“: Erste Bachelor-Folge weckt in Dennis und Katja Erinnerungen

Am 18. Juni startete die neue Staffel „Die Bachelors“ auf RTL. 26 Kandidatinnen kämpfen um die Herzen der Junggesellen Martin und Felix. Auch das aktuelle Bachelor-Paar Dennis Gries und Katja Geretschuchin haben sich die turbulente erste Folge angeschaut. Auf Instagram teilen sie ihre Reaktion mit den Followern.

Bachelors-Intro weckt Erinnerungen in Dennis und Katja

Nach der charmanten Begrüßung von Dennis in bestem Allgäuer Dialekt gibt es schon zum Vorspann die ersten Gänsehautmomente für das Bachelor-Paar. „Es war einfach die krasseste krasseste Zeit in meinem ganzen Leben“, erinnert sich Katja. Für Dennis bekommt beim Anblick des Intros Gänsehaut. Doch es bleibt nicht die einzige Erinnerung. Als Bachelor Martin erzählt, wie wichtig der erste Kuss ist, packen auch Dennis und Katja über ihren ersten Kuss bei der letzten Staffel „Die Bachelors“ aus.

Deshalb war der erste Kuss zwischen Dennis und Katja ein Desaster

Der erste Kuss vor der Kamera hat offenbar bei Dennis und Katja nämlich nicht gefunkt. Im Gegenteil - beide fanden, dass der jeweils andere komisch geküsst hätte. Katja soll laut Dennis sehr stürmisch vorgegangen sein: „Du hast geküsst wie n Kugelfisch“, so der Allgäuer Bachelor. Katja fand dagegen, dass Dennis zu zaghaft war. Er habe sich erst mal herantasten wollen, erklärt Dennis. Dennis vermutet, dass die Anspannung dafür verantwortlich war, dass der erste Kuss ein Reinfall war.

Papa als Bachelor? Das halten Dennis und Katja von Felix

An Bachelor Nummer 2 Felix gefällt Dennis und Katja, dass er offen mit der Tatsache umgeht, dass er einen Sohn hat. Übrigens sind beide Bachelors bereits Väter, ein Novum in der RTL-Kuppelshow. 2024 war es das erste Mal, dass zwei Bachelors bei RTL an den Start gingen. Wie Katja enthüllt, hatte sie das allerdings nicht gewusst. „Ich dachte du wärst der einzige“, so Katja zu Dennis. Als dann klar wurde, dass es zwei Bachelors gibt, war Katja begeistert. Zwei Bachelors sind besser als einer, „da kann man auswählen“, so Katja.

Erste Rose wird verteilt: Dennis kommt in die Bredouille

Als dann die ersten Rosen verteilt wurden, wird es brenzlig für Dennis. „Warum hast du mir nicht die 1. Rose gegeben?“, will Katja von ihrem Freund wissen. Dennis erklärt seine Entscheidung damit, dass sich Katja sonst zu sicher gefühlt hätte. Die letzte Rose ist ja sowieso die wichtigste bei den Bachelors und genau die hat Dennis dann seiner Katja geschenkt. Seither sind der Kemptener und die gebürtige Düsseldorferin ein Paar. Katja ist sogar zu Dennis ins Allgäu gezogen. Beide wohnen jetzt gemeinsam in Dennis‘ Wohnung. Die beiden nahmen kürzlich am 2. Duracher Lauf am Wochenende teil.

Bachelors 2025: Kandidatinnenfeld lichtet sich bereits nach Folge 1

Die neue Staffel „Die Bachelors“ läuft jeden Mittwoch ab 20.15 Uhr. Doch bereits eine Woche davor steht die Folge schon auf dem Streamingdienst RTL+ zur Verfügung. Die zweite Folge ist somit bereits jetzt zum Abruf bereit. In der ersten Folge ging es schon hoch her. Vier Frauen sind von den Bachelors nämlich aussortiert worden. Es kämpfen also nur noch 22 Kandidatinnen um die Herzen von Martin und Felix. In der zweiten Folge wird es bei den Einzel- und Gruppendates prickelnd.