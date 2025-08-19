Bachelor betrügt Siegerin direkt nach dem Finale - mit Halbfinalistin!

Seit heute, 13. August 2025, gibt es das große Finale von „Die Bachelors“ 2025, genau wie das Wiedersehen „Nach der letzten Rose“ mit Frauke Ludowig auf RTL+ zu sehen. Doch wer glühende Liebe, Einigkeit und Treue erwartet hat, der wird bitter enttäuscht. Einer der beiden Bachelors hat seine Siegerin nämlich gleich mit einer anderen Kandidatin betrogen.

Achtung Spoiler! Wer noch nicht wissen will, was passiert ist und auf die TV-Folge vom Finale am 27. August 2025 wartet, sollte hier nicht weiterlesen.

Finale von „Die Bachelors“ 2025 endet für beide Rosenkavaliere anders als gedacht

Viel Herzschmerz, gebrochene Versprechen und die Einsicht, dass die letzte Rose keine Garantie für die große Liebe ist - das erwartet Zuschauer von „Die Bachelors“ 2025 im und nach dem Finale der aktuellen Staffel. Dabei endet die Show für beide Bachelors, sowohl für Martin Braun als auch für Felix Stein anders, als gedacht.

Bachelor Felix musste sich zwischen Vivi und Seyma entscheiden

Für Bachelor Felix blieben Vivi und Seyma im Rennen um sein Herz, nachdem Pauline im Halbfinale freiwillig gegangen ist. Beide Kandidatinnen gehörten eigentlich ursprünglich in das Lager von Bachelor-Kollege Martin, wollten jedoch lieber Felix besser kennenlernen.

Vivi übte auf Felix schon von Beginn an eine große Anziehungskraft aus - das spürten und wussten auch die Fans der TV-Show. Sie habe ihn auch gleich von Anfang an „umgehauen“, sagte Felix in der Nacht der Rosen zu Vivi, der daraufhin die ersten Freuden-Tränen kamen.

Überraschende Entscheidung in der Nacht der Rosen

Doch dann wendete sich das Blatt. Felix Entscheidung im Finale sorgte für eine herbe Überraschung. „Ich bin aber überzeugt, dass du zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben getreten bist. Ich möchte, dass du die Frau an meiner Seite wirst“, offenbarte Felix nämlich nicht Vivi, sondern Seyma.

Danach flossen bei Vivi statt Freudentränen eher bittere Tränen. Sie möchte den Bachelor nicht einmal mehr berühren, schlägt die Schlussumarmung sogar aus und geht anschließend alleine zum Auto.

Seyma und Felix beim Dinner Dream Date. Foto: RTL

Bachelor Martin gibt Clara im Finale die letzte Rose

Dieses Drama ist allerdings noch nichts im Vergleich zu dem, was sich bei Mit-Bachelor Martin abspielte. Der zweite Rosenkavalier nahm in der Nacht der Rosen nämlich all seinen Mut zusammen und drückt Clara die letzte Rose in die Hand. „Ich kann dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe“, gesteht er ihr emotional.

Clara, die in der Staffel den ersten Kuss mit Martin hatte, ist von der Entscheidung des Bachelors etwas überrascht. Doch nicht etwa wegen der zweiten Finalistin Leonie, sondern wegen Halbfinalistin Lena. „Ich habe eigentlich Lena, seitdem sie die erste Rose bekommen hat, im Finale gesehen“, meinte Clara nach dem Finale.

Doch das war nicht möglich. Denn Lena hatte Martin schon im Halbfinale einen Korb gegeben. Sie konnte sich eine Zukunft mit Martin, dem Familienvater, einfach nicht vorstellen. Deshalb ging sie, woraufhin der Bachelor in Tränen ausgebrochen war.

Martin betrügt Clara und küsst Halbfinalistin Lena nach dem Finale

Doch nach dem Ende der Show sah das wohl anders aus. Nach den Dreharbeiten war es bei einem weiteren Treffen - und zu einem Kuss zwischen Martin und Lena gekommen. Bei der Wiedersehens-Show mit Frauke Ludowig gab Martin zu, Lena und nicht seine Siegerin Clara geküsst zu haben. „Wir waren länger unterwegs. Es ist noch mal dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben“, sagte er.

Clara war zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Martin und sie ein Paar seien. Martin hingegen behauptete, sie hätten die Sendung nicht als Paar verlassen. Aktuell sind die beiden kein Paar mehr.

Doch es kommt noch dicker. Denn auch Lena kann sich weiterhin keine Zukunft mit Martin vorstellen. „Ich habe das sofort bereut“, sagt sie über den Kuss beim Treffen mit Martin nach den Dreh-Arbeiten. Sie distanzierte sich daraufhin ebenfalls von dem Rosenkavalier.

Die Sendetermine für „Die Bachelors“ 2025 im TV

„Die Bachelors“ läuft seit Mittwoch, 18. Juni 2025 um 20:15 Uhr auf RTL im TV. Auf RTL+ kann man bereits vorher die neuesten Folgen von „Die Bachelors 2025“ sehen. Hier die weiteren Sendetermine der Staffel im TV:

Folge 1: Mittwoch, 18. Juni 2025

Folge 2: Mittwoch, 2. Juli 2025

Folge 3: Mittwoch, 9. Juli 2025

Folge 4: Mittwoch, 16. Juli 2025

Folge 5: Mittwoch, 23. Juli 2025

Folge 6: Mittwoch, 30. Juli 2025

Folge 7: Mittwoch, 6. August 2025

Folge 8: Mittwoch, 13. August 2025

Folge 9: Mittwoch, 20. August 2025

Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 27. August 2025