„Bachelor in Paradise“: Das sind die Teilnehmer der neuen Staffel!

Dem tristen Herbstwetter entfliehen und sich stattdessen ans blaue Meer und einen paradiesischen Sandstrand träumen - Für viele Reality-TV-Fans ist es schon fast ein Ritual, im Herbst die neue Staffel „Bachelor im Paradise“ zu schauen. Jetzt ist es wieder so weit. Die sechste Staffel der Flirt-Show, bei der die Kandidatinnen und Kandidaten eine zweite Chance auf die große Liebe bekommen, steht an. Alle Infos:

Wann kommt die neue Staffel Bachelor in Paradise?

Die neue und insgesamt sechste Staffel von „Bachelor im Paradise“ beginnt am Dienstag, 4. November mit einer Doppelfolge. Danach folgt wöchentlich eine neue Episode.

Wo kommt Bachelor im Paradise 2025?

Staffel 6 von „Bachelor in Paradise“ läuft wie die Folgen und Staffeln bisher auf RTL+.

Wer sind die Kandidatinnen bei Bachelor in Paradise 2025?

Bei der sechsten und aktuellen Staffel „Bachelor in Paradise“ sind insgesamt elf Frauen und elf Männer dabei. Das sind die Kandidatinnen:

1. Die 27-jährige Viktoria mit dem Spitznamen Vicky. Sie ist bekannt aus „Die Bachelors“ 2025 und kommt aus Sindelfingen (Stuttgart). Ihr Lebensmotto: „Alles passiert aus einem bestimmten Grund.“

Viktoria. Foto: RTL / Frank Beer

2. Die 30-jährige Judith. Sie ist bekannt aus „Der Bachelor“ 2021, „Bachelor in Paradise“ 2021 und kommt aus Köln. Ihr Lebensmotto: „Too busy to care.“

Judith. Foto: RTL / Frank Beer

3. Die 31-jährige Larissa K. mit dem Spitznamen Lissy. Sie kennen Zuschauer aus „Die Bachelors“ 2024. Lissy kommt aus Pfullingen. Ihr Lebensmotto: „Go with the flow – das Leben ist immer für mich!“

Lissy. Foto: RTL

4. Die 31-jährige Michelle mit dem Spitznamen Mimi. Sie ist bekannt aus: „My Style Rocks Germany“ 2024, „Temptation Island VIP“ 2023, „Bachelor in Paradise“ 2022, „Ninja Warrior Promi-Special“ 2021 , „Promi Big Brother“ 2021, „Der Bachelor“ 2021. Mimi kommt aus Köln und ihr Lebensmotto ist: „Lass die Angst vor dem Schlag dich nie daran hindern, das Spiel zu spielen.“

Mimi. Foto: RTL / Frank Beer

5. Die 27-jährige Nadia. Sie ist bekannt aus „Die Bachelors“ 2024 und wohnt in Wuppertal. Ihr Lebensmotto: „Was du ausstrahlst, ziehst du an.“

Nadia. Foto: RTL

6. Die 28-jährige Jessica. Sie ist bekannt aus „Barbara Salesch“ 2023/2024, „Die Bachelors“ 2024 und wohnt in Berlin. Ihr Lebensmotto: „Sei du selbst, alle anderen gibt’s schon.“

Jessica. Foto: RTL / Frank Beer

7. Die 30-jährige Janine Christin. Sie ist bekannt aus „Take me Out“ 2017, „Der Bachelor“ 2018, „Bachelor in Paradise“ 2019 und kommt aus Norderstedt. Ihr Lebensmotto: „Eine Blume vergleicht sich nicht mit anderen. Sie blüht für sich!“

Janine Christin. Foto: RTL / Frank Beer

8. Die 32-jährige Michelle aus Duisburg. Sie ist bekannt aus „Take me Out“ 2017 und „Die Bachelors“ 2025. Ihr Lebensmotto: „May all your delulu come trululu“, „Besser haben als brauchen“, „Work smart statt hard“, „If you can dream it, you can do it“

Michelle Foto: RTL / Frank Beer

9. Die 32-jährige Kristina. Sie ist bekannt aus „Der Bachelor“ 2018 und wohnt in Düsseldorf. Ihr Lebensmotto: „Möchtest du jemand Besonderes sein, sei du selbst!“

Kristina. Foto: RTL / Frank Beer

10. Die 34-jährige Viviane mit dem Spitznamen Vivi. Sie ist bekannt aus „Die Bachelors“ 2025 und kommt aus Verden/Aller. Ihr Lebensmotto: Gesundheit, Frieden und Glück.

Vivi. Foto: RTL

11. Die 32-jährige Larissa. Sie ist bekannt aus: „Die Bachelors“ 2024 und wohnt in Siegburg. Auf eine einsame Insel nimmt sie mit: „Selin, eine meiner besten Freundinnen, weil sie mich in jeder Lebenslage zum Lachen bringt.“

Larissa. Foto: RTL / Frank Beer

Welche Kandidaten sind bei „Bachelor in Paradise“ 2025 dabei?

In der sechsten Staffel „Bachelor in Paradise“ sind ebenso viele Männer, wie auch Frauen dabei. Das sind die männlichen Teilnehmer:

1. Der 35-jährige David. Er war „Der Bachelor“ 2023 und wohnt aktuell in Dubai. Sein Lebensmotto: 1. „ You always have to give something up from your past in order to create a new future.“ 2. „Spend time with yourself every day.“

David. Foto: RTL

2. Der 29-jährige Bennett. Er ist bekannt aus: „Temptation Island VIP“ 2022, „Die Bachelorette“ 2024 und wohnt in Dortmund. Sein Lebensmotto: „Manche suchen das Abenteuer – Ich bin’s einfach.“

Bennett. Foto: RTL / Frank Beer

3. Der 30-jährige Ferry. Er ist bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2024 und kommt aus Berlin. Sein Lebensmotto: „YOLO!“

Ferry. Foto: RTL

4. Der 34-jährige Jan H. Er ist bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2022 und wohnt in Hannover. Sein Lebensmotto: „Am Ende bereuen wir immer die Dinge, die wir nicht getan haben.“

Jan. Foto: RTL / Frank Beer

5. Der 35-jährige Max. Er ist bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2021, „Bachelor in Paradise“ 2022 und kommt aus Stuttgart. Sein Lebensmotto: „Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter.“

Max. Foto: RTL

6. Der 34-jährige Markus. Er ist bekannt aus: „Take me Out“ 2022, „Die Bachelorette“ 2023 und „Ex on the Beach“ 2024. Er wohnt in München und sein Lebensmotto ist: „Live your life your way.“

Markus. Foto: RTL / Frank Beer

7. Der 29-jährige Devin. Er ist bekannt aus: „Das Supertalent Türkei“ 2010/2014, „Das perfekte Dinner“ 2019, „Die Bachelorette“ 2024 und kommt aus Stadthagen. Sein Lebensmotto: „Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren…“

Devin. Foto: RTL / Frank Beer

8. Der 35-jährige Jan K. Ihn kennen Fernsehzuschauer von diversen TV-Auftritten (“Großstadtrevier“, „Tatort“, „Pfefferkörner“, „Kinder vom Alstertal“) und von „Die Bachelorette“ 2024. Sein Lebensmotto: „Auch wenn du verloren hast, hast du gewonnen! Du weißt nur noch nicht, was der Preis ist.“

Jan. Foto: RTL / Frank Beer

9. Der 32-jährige Mustafa mit dem Spitznamen Musti. Er ist bekannt aus: „Love Island“ 2019, „Temptation Island VIP“ 2020, „Die Bachelorette“ 2024 und wohnt in Hannover. Sein Lebensmotto: „Aufgedreht, abgedreht, durchgedreht!“

Musti. Foto: RTL / Frank Beer

10. Der 31-jährige Erik. Er ist bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2024 und wohnt in Berlin. Sein Lebensmotto: „Emotion kommt von Motion.“

Erik. Foto: RTL / Frank Beer

11. Der 31-jährige Lukas. Er ist bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2022, „Kampf der Reality Stars“ 2023, „Prominent Getrennt“ 2024, „Are You The One – Realitystars in Love“ 2024, „THE50“ 2025 und „Match My Ex“ 2025. Er wohnt in Hamburg und sein Lebensmotto ist: „Alles passiert aus einem guten Grund.“

Lukas. Foto: RTL / Frank Beer

Das ist „Bachelor in Paradise“

Einige ehemalige „Bachelor“- und „Bachelorette“-Teilnehmer bekommen bei „Bachelor in Paradise“ in traumhafter Umgebung eine neue Chance auf die große Liebe.

Unter optimalen Flirtbedingungen wird das Paradies zum Schauplatz heißer Versuchungen, romantischer Dates und vieler Emotionen. In einer traumhaften Location an einem paradiesischen Ort in Thailand haben die flirterprobten Singles die freie Wahl: Wen möchten sie näher kennenlernen? Wem schenken sie eine begehrte Rose?

Die Karten werden jede Woche neu gemischt. Während in der einen Woche die Frauen wählen dürfen, haben in der Folgewoche die Männer die Rosen in der Hand. Und dabei gilt die bekannte Regel: Nur wer eine der begehrten Rosen erhält, darf sich auf weitere paradiesische Stunden freuen.

Paul Janke schenkt den Kandidaten Drinks aus und hilft bei schweren Entscheidungen. Foto: RTL / Frank Beer

Die Singles können sich auch in diesem Jahr wieder auf Bachelor-Legende Paul Janke verlassen, der ihnen nicht nur den ein oder anderen Drink ausschenken wird, sondern auch immer ein offenes Ohr für die Flirterprobten hat.

Welche Singles nutzen ihre neue Chance auf Schmetterlinge im Bauch? Für wen hält das Paradies einen heißen Sommerflirt bereit? Und wer meint es wirklich ernst? Das zeigt sich spätestens im großen Finale, denn hier müssen die Singles eine folgenschwere Entscheidung treffen: Geld oder Liebe?

„Bachelor in Paradise“ gibt es auf RTL+.