Bachelor Dennis: Dieser Allgäuer Berg ist „mein Lieblingshausberg“

So langsam zieht der Frühling ins Allgäu ein, doch Wintersport-Fans genießen die letzten sonnigen Tage auf der Piste - so auch "Bachelor" Dennis Gries. Der Kemptener postete am Samstag ein Foto von sich auf der Piste: Sonne, Schnee, Snowboard - dazu die emotionalen Worte "Home sweet Home", verziert mit einem Herz-Emoji.

Dieses Allgäuer Skigebiet liebt "Bachelor" Dennis

Außerdem verrät er, wo das idyllische Foto aufgenommen wurde: an seinem "Lieblingshausberg Fellhorn/Kanzelwand". Hier wollte er noch einmal ein paar Abfahrt an genießen, bevor die Wintersaison vorbei ist. "Zugegeben, war ich dieses Jahr gerade viermal auf dem Brett - irgendwie hatte ich wohl mehr Meetings als Meter auf der Piste und ehe man sich versieht, ist der Winter vorbei."

Genau deshalb habe er die Zeit im Oberallgäuer Skigebiet besonders genossen: "Umso schöner, bei diesem Kaiserwetter noch einmal ordentlich die Heimat zu feiern." In seiner Instagram-Story sieht man ihn mit dem Snowboard im Funpark, danach richtet er sich an seine Follower: "Leute, das war so ein geiler Skitag!" Man solle die Gelegenheit nutzen und früh gehen, denn "ab Mittag wird der Schnee echt sulzig".

Dennis Gries fand in der RTL-Sendung "Die Bachelors" die Liebe, Freundin Katja zog sogar zu ihm ins Allgäu. Auf der Piste hatte sie bis dato wenig Erfahrung, für ihren Dennis lernte die 28-Jährige aber das Skifahren - wie ihre ersten Versuche auf den Allgäuer Hängen liefen, erfahrt ihr hier. Auch rodeln war das Paar bereits im Allgäu.

Wie hat sich "Bachelor"-Freundin Katja im Allgäu eingelebt?

Ob sich die Großstädterin aber im ländlichen Allgäu so wohl fühlt? Ganz einfach war es nicht, gibt die Düsseldorferin ehrlich zu. Was sie an ihrer neuen Heimat schätzt - und was nicht, lest ihr hier. Dass Dennis trotz der Umstellung der Richtige ist, steht für die 28-Jährige aber fest: "Er hört dir wirklich zu. Er nimmt sich Zeit, um dir zuzuhören, und bringt sich aktiv in eure Gespräche ein. Er zeigt Interesse, überlässt dir nicht alles allein und trifft Entscheidungen gemeinsam mit dir", postete sie unter anderem auf Instagram.

Mittlerweile ist das Paar auch seit über einem Jahr zusammen, im Dezember feierte es seinen Jahrestag.