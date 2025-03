Bachelor eiskalt! Dennis Gries und Katja Geretschuchin gehen im Winter baden

Das neue Instagram-Video von Katja Geretschuchin und dem ehemaligen Bachelor Dennis Gries ist nichts für Warmduscher! In ihrem neuesten Reel zeigen sich die beiden Allgäuer nämlich beim Eisbaden.

Dennis und Katja gehen im Winter baden

In ihrem neuesten Video zeigen sich die durchtrainierten und gesundheitsbewussten Katja und Dennis an einem See im Allgäu. Trotz Sonnenschein ist aber klar: Die Temperaturen sind fernab von den üblichen Badetemperaturen. Die Wassertemperatur liegt bei nur 4 Grad. Unter ihrem Video schreibt Katja:

„Eisbaden ✅ 3 Minuten im 4 Grad kalten Wasser überstanden. Es war überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Mal, als Schnee lag und es draußen gefühlt -5 Grad hatte. Wer hat Eisbaden schon mal ausprobiert?“

Katja Geretschuchin und Dennis Gries bei Eisbaden: Der Bachelor bleibt cool!

Während Katja vor dem Eisbaden durchaus aufgeregt wirkt, zeigt sich Dennis sichtlich entspannt: „Das ist nicht Eisbaden! Wir gehen einfach in den See.“

Die geplanten drei Minuten im kalten Wasser ziehen beide dann knallhart durch und gönnen sich im Anschluss eine Tasse heißen Tee.

Eisbaden seit langer Zeit populär

Eisbaden wird häufig auch als Winterbaden bezeichnet und gilt in vielen Ländern als gesund. Sogar Johann Wolfgang von Goethe soll regelmäßig in kaltem Wasser gebadet haben. Beim Eisbaden bleibt man allerdings nur wenige Minuten in dem kalten Wasser, Kopf und Haare sollten dabei möglichst nicht nass werden. Unter anderem wird dem Eisbaden ein positiver Effekt auf das Immunsystem nachgesagt - dies ist wissenschaftlich aber bisher nicht geklärt. Untrainierte Menschen sollten nicht ohne Vorbereitung in kaltes Wasser steigen.

Informationen zu Dennis Gries

Der Kemptener Dennis Gries wurde 2024 als einer von zwei Bachelors in der RTL-Sendung „Die Bachelors“ bekannt. Damals entschied er sich am Ende der Staffel für die Teilnehmerin Katja Geretschuchin. Mit ihr führt der Allgäuer seit rund einem Jahr eine Beziehung. Beide leben - nach einer anfänglichen Fernbeziehung - nun in Kempten und sind in den sozialen Netzwerken sehr aktiv.

Geboren 1993 in Kempten im Allgäu

Gelernter Sport- und Fitnesskaufmann

Arbeitet in einem Familienunternehmen

2024 war Dennis Gries einer von zwei Bachelors in der TV-Show „Die Bachelors“

Auftritt auch bei „Shopping Queen“ auf VOX

In einer Beziehung mit der „Die Bachelors“-Teilnehmerin Katja Geretschuchin