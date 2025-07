Drama beim Bachelor 2025: Kandidatin gibt Martin in Folge 6 einen Korb und geht freiwillig!

Am Mittwochabend (30.7.2025) war im TV wieder Bachelor-Zeit. Die bereits sechste Folge lief um 20:15 Uhr im Fernsehen bei RTL. Dabei gab es eine überraschende Wendung.

Malen und Workout - Die Gruppen-Dates in Folge 6

Die Auswahl der Kandidatinnen bei „Die Bachelors 2025“ wird kleiner, dafür werden die Gespräche intensiver. In der sechsten Folge am Mittwochabend laden die beiden Bachelors Felix und Martin ihre Auserwählten zu mehreren Dates ein. Zunächst gibt es zwei Gruppendates. Felix lädt vier Frauen aus seinem Team zum Bemalen von Wänden ein und Martin bittet vier Frauen aus seinem Team zum Fitness-Workout.

Während der beiden Dates gibt es mehrere Einzelgespräche. Bei Martin sticht vor allem die Unterhaltung mit Michelle (31), der Supply Chain Managerin aus Duisburg heraus. Sie erklärt dem Bachelor: „Ich bin ein Mensch, ich will mich immer irgendwie selbst schützen. Und bevor ich etwas zulasse, blocke ich eher ab.“ Einen Kuss gibt es beim selben Gruppendate dann aber zwischen Martin und Leonie.

Einzeldates mit Küssen bei den Bachelors 2025

Später kommt es dann zu Einzeldates. Die beiden Bachelors heizen mit zwei auserwählten Ladys auf Quads durch die afrikanische Savanne. Felix ist mit Vicky (Viktoria) unterwegs und Martin mit Clara. Dabei wollen die beiden Pärchen die Big Five der Tiere Afrikas sehen. Auch hier kommt es bei beiden Dates am Ende zu Küssen.

Icon vergrößern Die Safari Dates in Folge 6. Mit dem Quad ging es durch die Savanne. Foto: RTL Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Safari Dates in Folge 6. Mit dem Quad ging es durch die Savanne. Foto: RTL

Diese Kandidatinnen sind raus in Folge 6 beim Bachelor 2025

Doch turbulent wird es dann in Folge 6 bei Bachelor 2025 erst in der Nacht der Rosen: Hier läuft es für Bachelor Martin gar nicht rund. Den Michelle gibt ihm - noch bevor er Rosen vergeben kann - einen Korb. „Ich habe mich entschlossen, zu gehen“, sagt sie ihm, während Martin davon sichtlich etwas geschockt ist. Bachelor Felix hat währenddessen für die Kandidatinnen Nadine (30) und Esra (28) keine Rose mehr übrig.

Icon vergrößern Martin mit einer Rose in der Hand. Foto: RTL Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Martin mit einer Rose in der Hand. Foto: RTL

Michelle ging, weil Martin fremd ging

Warum Michelle freiwillig ging, erklärt sie im Aftershow-Podcast von RTL. Während sie im Einzel-Interview unter Tränen noch sagte: „Vielleicht ist es nicht das Richtige für mich gerade“, gibt sie hier einen weiteren Grund preis. Martins Fremdgeh-Beichte. Bei einem Einzeldate hatte er Michelle erzählt, dass er schon mal eine Frau betrogen habe. Für die 31-Jährige war das ein No-Go. Sie erklärte: „Das hat so viel in mir ausgelöst. Für mich hat das einfach was mit Werten zu tun.“

Die Sendetermine für „Die Bachelors“ 2025 im TV

„Die Bachelors“ läuft seit Mittwoch, 18. Juni 2025 um 20:15 Uhr auf RTL im TV. Auf RTL+ kann man bereits vorher die neuesten Folgen von „Die Bachelors 2025“ sehen. Hier die weiteren Sendetermine der Staffel im TV:

Folge 1: Mittwoch, 18. Juni 2025

Folge 2: Mittwoch, 2. Juli 2025

Folge 3: Mittwoch, 9. Juli 2025

Folge 4: Mittwoch, 16. Juli 2025

Folge 5: Mittwoch, 23. Juli 2025

Folge 6: Mittwoch, 30. Juli 2025

Folge 7: Mittwoch, 6. August 2025

Folge 8: Mittwoch, 13. August 2025

Folge 9: Mittwoch, 20. August 2025

Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 27. August 2025