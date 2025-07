Staufalle Pforzheim: Warum die A8 bald wieder gesperrt wird

Neue Geduldsprobe für Pendler und Reisende auf der Autobahn 8 bei Pforzheim: Am vorletzten August-Wochenende wird die Autobahn zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-West in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte, beginnt die Sperrung am 22. August etwa um 20.00 Uhr und endet am 25. August gegen 5.00 Uhr. Der Grund: Die beschädigte Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-West Richtung Karlsruhe werde repariert.

Um einen Rückstau zu vermeiden und die Erreichbarkeit für Rettungs- und Einsatzkräfte jederzeit zu sichern, wird die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe demzufolge bereits ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd gesperrt. Die Gegenrichtung Stuttgart ist davon nicht betroffen.

Umleitungen über A81 und A6

Der überregionale Verkehr zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg werde über die A81 und A6 umgeleitet.

Die Umleitung Richtung Karlsruhe erfolgt über die U26a ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die B10 und das Stadtgebiet Pforzheim zur Anschlussstelle Pforzheim-West wieder zurück auf die Autobahn.

Schildern, nicht Navi vertrauen

Um Rückstaus auf «Schleichwegen» zu verhindern, appellierte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, unbedingt der Umleitungsbeschilderung zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten.