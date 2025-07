Jimi Blue Ochsenknecht ausgeliefert! Schauspieler nach Betrugsvorwürfen in Österreich angekommen

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ist heute im Zuge seiner Auslieferung in Österreich angekommen. Tagelang war der 33-Jährige im Gefangenentransporter unterwegs, nun muss er sich in Innsbruck den Betrugsvorwürfen stellen.

Jimi Blue Ochsenknecht nach Österreich ausgeliefert

Jimi Blue Ochsenknecht ist am Mittwoch an die österreichischen Behörden überstellt worden. Der 33-jährige Schauspieler kam etwa um 8.25 Uhr am Vormittag in einem grauen VW Bulli im österreichischen Grenzgebiet an, wie ntv berichtet.

Der Grund für seine Auslieferung: Gegen Jimi Blue Ochsenknecht wird in Österreich wegen Betrugs ermittelt. Der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht hatte Ende 2021 in einem Hotel in Tirol mehrere Tage lang einen Geburtstag gefeiert und soll die fast 14.000 Euro hohe Rechnung trotz mehrfacher Ermahnung, Ratenzahlungsangeboten und Gerichtsverhandlungen nicht gezahlt haben.

Festnahme von „Wilde-Kerle“-Star am Flughafen Hamburg

Als Ochsenknecht Ende Juni am Hamburger Flughafen landete, war er vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor. «Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist und ich hätte es niemals so weit kommen lassen. Das war falsch», schrieb er vergangene Woche auf Instagram. Zwischenzeitlich war sogar seine Zelle im Gefängnis durchsucht worden.

Nach seiner Festnahme in Hamburg war Jimi Blue Ochsenknecht mehrere Tage lang mit einem Gefangenentransporter unterwegs gewesen.

Jimi Blue Ochsenknecht: Sein Schicksal wird in Innsbruck entschieden

Am Mittwoch wurde der Schauspieler von Beamten der Bundespolizei letztendlich über die Autobahnen A8 und A93 zur österreichischen Grenze gebracht.

In Innsbruck wird sich Jimi Blue Ochsenknecht nun vor einem Ermittlungsrichter verantworten müssen. Der entscheidet dann, ob der Schauspieler in Untersuchungshaft bleibt oder auf freien Fuß gesetzt wird. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu drei Jahre Haft.

Das ist Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue Ochsenknecht ist eines von drei Kindern des Schauspielers Uwe Ochsenknecht (69, «Der bewegte Mann» «Das Boot») und dem Model Natascha Ochsenknecht (60). Das Paar ist mittlerweile getrennt. Jimi Blues Geschwister sind Wilson Gonzalez (35) und Cheyenne Savannah (24). Einem breiten Fernsehpublikum ist die Familie aus «Die wilden Kerle» und der Reality-Doku «Diese Ochsenkechts» bekannt.