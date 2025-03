Achtung, Verwechslungsgefahr! Diese Promis sind Doppelgänger!

Sie sind nicht miteinander verwandt und trotzdem sehen sie aus wie Zwillinge. Immer wieder kommt es vor, dass bekannte Persönlichkeiten in ihrer Branche wahre Doppelgänger vorfinden. Wir haben einige Promi-Paare gefunden, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen.

Armin Laschet und Boris Pistorius

Der eine wollte Kanzler werden, der andere nicht. Armin Laschet (CSU) und Boris Pistorius (SPD) sehen sich vermutlich ähnlicher als sie sich sind. Während Armin Laschet (links im Artikelbild) bei der Bundestagswahl 2021 als Spitzenkandidat gegen Olaf Scholz (SPD) antrat und verlor, lehnte Boris Pistorius zur Bundestagswahl 2025 eine Nominierung als Spitzenkandidat seiner Partei ab und ließ damit Olaf Scholz den Vortritt. Optisch sehen sich beide durchaus ähnlich.

Margot Robbie und Jamie Pressly

Margot Robbie (Bild oben) gehört zur absoluten Elite der Hollywood-Riege. In den letzten Jahren konnte sich die Australierin vor Rollenangeboten kaum retten. Bei der Auswahl hatte sie zuletzt immer ein gutes Händchen. Der Hollywood-Film „Barbie“ wurde zu einem weltweiten Verkaufsschlager und holte diverse Auszeichnungen.

Ebenfalls erfolgreich ist die US-Schauspielerin Jamie Pressly. Pressly wurde 1977 in North Carolina geboren und wurde sogar mit einem Emmy als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Auch wenn sich Pressly ihrer Kollegin Margot Robbie extrem ähnlich sieht, an den Erfolg der Australierin kann Pressly dann doch nicht anknüpfen.

Jada Pinkett-Smith und Zoe Saldana

Wer ist denn jetzt wer? Zoe Saldana wurde 1978 in New Jersey geboren und hatte in den vergangenen Jahren einen immensen Erfolg als Schauspielerin. Besonders seit ihrer Rolle als Gamora in den Marvelfilmen ist sie ein gefragter Star. Zuletzt wurde sie mit einem Oscar als beste Nebendarstellerin im Film „Emilia Pérez“ ausgezeichnet

Wer Zoe Saldana nicht mit der US-Schauspielerin Jada Pinkett-Smith verwechseln will, muss in einigen Filmen schon sehr genau hinsehen. Jada Pinkett Smith war in einer Vielzahl von Filmen zu sehen (u.a. in der Matrix-Trilogie) und spielte auch immer wieder in TV-Produktionen. Jada Pinkett Smith ist seit 1997 mit Musiker und Schauspielkollegen Will Smith verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Keira Knightley und Natalie Portman

Das nächste Doppelgänger-Paar sieht sich so ähnlich, dass sie sogar einmal gemeinsam vor der Kamera standen. In „Star Wars - Episode 1: Die dunkle Bedrohung“ spielte Natalie Portman die Rolle der Königin Padmé Amidala. Keira Knightley gab die Leibwächterin und das Double der Königin.

Natalie Portman (oben) wurde 1981 in Jerusalem geboren und heißt eigentlich Natalie Hershlag. Ihre Großeltern stammten aus Russland, Österreich und Polen. Portman war bereits als junges Mädchen in „Léon - Der Profi“ zu sehen. Später folgten Filme wie „Heat“, „V wie Vendetta“ und „Black Swan“. Für ihre Darstellung in letzterem erhielt sie 2011 den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Keira Knightley wurde 1985 in London geboren und wurde mit dem Film „Kick it like Beckham“ im Jahr 2002 berühmt. International berühmt wurde Knightley spätestens als Elizabeth Swann in „Fluch der Karibik“. Zuletzt war sie in der US-Serie „Black Doves“ zu sehen.

Jane Levy und Emma Stone

Jane Levy und Emma Stone sehen sich vielleicht nicht ganz so ähnlich wie andere Schauspielerinnen und Schauspieler, trotzdem werden beide mitunter verwechselt. Levy (oben im Bild) wurde 1989 in Kalifornien geboren und schafft mit der Serie Suburgatory ihren Durchbruch. Seitdem stand die US-Schauspielerin für diverse Film- und TV-Produktionen vor der Kamera.

Emma Stone wurde am 6. November 1988 in Arizona geboren. Ihren ersten größten Film drehte die Amerikanerin bereits 2005. Mit ihren Darstellungen in „La La Land“ und „Poor Things“ erhielt Stone 2017 und 2024 jeweils einen Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Chad Smith und Will Ferrell

Chad Smith ist als Schlagzeuger der Kultband Red Hot Chili Peppers bekannt geworden und wurde am 25. Oktober 1961 in Minnesota geboren und sieht dem bekannten US-Schauspieler Will Farrell (geboren 1967 in Kalifornien) zum Verwechseln ähnlich. Verrückt: Beide sind mit 1,91 Metern sogar gleich groß. Ihre Ähnlichkeit machten Smith und Ferrell immer wieder zum Thema und nahmen diverse Verwechslungen meist nicht sonderlich ernst.