Anne Menden ist schwanger! GZSZ-Star im Babyglück

Seit mittlerweile 20 Jahren spielt Anne Menden in der RTL-Soap „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (GZSZ) die Rolle der Emily. Nun hat die Schauspielerin gute Nachrichten für die Fans. Sie und ihr Verlobter, Gustav Masurek bekommen ihr erstes Kind.

„Es fühlt sich magisch an“: Anne Menden im Babyglück

In einem Instagram-Video sind Menden und Masurek am Strand zu sehen, dort wird auch das Baby-Bäuchlein präsentiert. „Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert - unser größtes Wunder beginnt“, schreibt Masurek zu dem Video. Auch Menden ist überglücklich. „Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an“, schwärmt die 39-Jährige im Interview mit RTL.

Wie geht es mit Mendens Rolle in GZSZ weiter?

Auf Instagram hat das Video bereits über 27.000 Likes und in den Kommentaren wird das Paar von Glückwünschen überschüttet. Einige GZSZ-Fans sind allerdings auch traurig, dass Emily erstmal nicht in der Soap auftritt. Doch Anne Menden beruhigt die Fans: „Ich werde ab Herbst einige Monate Babypause machen und danach wieder voll für die Dreharbeiten zurück sein“, erklärt die Schauspielerin im RTL-Interview. Während Menden vor der Kamera steht, wird Gustav Masurek daheim bleiben und eine andere Rolle spielen - die des Vollzeit-Papas.

Soap-Schauspielerin heiratet „Bachelorette“-Kandidaten

Gustav Masurek und Anne Menden sind seit 2024 ein Paar. Seit März 2025 sind die beiden Verlobt. Gustav Masurek ist vor allem aus Reality-TV-Formaten wie „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“ bekannt. Anne Menden ist seit 2004 als Emily Höfer ein fester Bestandteil von GZSZ. Die Soap-Darstellerin hatte allerdings auch Gastauftritte in den Serien „Doctor's Diary“ und „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“.