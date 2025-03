Sohn eines Backstreet Boys überrascht „American Idol“-Jury: Kann er trotz Promi-Bonus überzeugen?

Damit hatten die Zuschauer von „American Idols“, der amerikanischen Variante von „Deutschland sucht den Superstar“ wohl nicht gerechnet: Beim Casting für die aktuelle Staffel ist ein junger Bewerber dabei, der sich mit Weltruhm auskennt. Denn sein Vater ist Mitglied einer der erfolgreichsten Boybands der Welt.

„Backstreet Boys“-Spross bei „American Idol“ auf der Bühne

„Ich bin Baylee Littrel, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Atlanta, Georgia“, so stellt sich der junge Mann der „American Idol“-Jury vor. Bei dem Nachnamen könnten „Backstreet Boys“-Fans bereits hellhörig werden. Bei den Juroren Luke Bryan, Lionel Richie und Carrie Unterwood dauert es allerdings etwas. Erst als sie genauer hinschauen, werden die drei stutzig. Carrie Underwood kommt der junge Mann irgendwie bekannt vor. Schließlich eröffnet Baylee Littrel der Jury: „Mein Vater ist Brian Littrell von den Backstreet Boys.“

„American Idols“-Jury ist überrascht von Enthüllung

Von der Enthüllung ist die Jury sichtlich überrascht. Doch als Brian schließlich zu seinem Sohn auf die Bühne kommt, ist die Ähnlichkeit zwischen den beiden unverkennbar. Vater und Sohn geben sogar ein Duett zum Besten.

Die „Backstreet Boys“ - Weltruhm im Boyband-Zeitalter

Der mittlerweile 50-jährige Brian hat in den 90er Jahren und Anfang der 2000er mit der fünfköpfigen Boyband „Backstreet Boys“ große Erfolge gefeiert. Produzent Lou Perlman gründete 1993 die Boygroup zu der neben Brian Littrell noch AJ McLean, Kevin Richardson, Nick Carter und Howie Dorough gehören. Die Boyband wurde mehrfach ausgezeichnet. Ihr Album „Millenium“ aus dem Jahr 1999 wurde über 30 Millionen Mal in 43 Ländern verkauft und erreichte in 28 Ländern Platin-Status. Zu den Hits der Boygroup gehören „I Want it that Way“, „Shape of my Heart“, „As Long as You Love Me“ und „Everybody“. Die „Backstreet Boys“ treten auch heute noch auf Tournee auf. Im Jahr 2023 endete ihre vierjährige DNA-Welttour.

Ist „Backstreet Boy“-Sohn Baylee bei „American Idol“ weiter?

Brians Sohn Baylee wuchs mit dem Ruhm auf. Im Video von der Bewerbung, das auf dem YouTube-Kanal von „American Idol“ veröffentlicht wurde, ist unter anderem ein Ausschnitt zu sehen, der den damals Fünfjährigen gemeinsam mit seinem weltberühmten Vater auf der Bühne zeigt. Das musikalische Talent wurde offenbar weitervererbt, Baylee performt einen eigenen Song. Die Jury ist von ihm beeindruckt, auch Papa Brian ist backstage sichtlich gerührt. „Ich glaube, du kannst es weit bringen“, sagt Lionel Richie zu dem 22-jährigen „Backstreet Boy“-Spross. Und so gibt es dreimal ein „Ja“ von der Jury.